L'error més clàssic al fer entrenaments de força: «D'aquesta manera no milloraràs...»

L'entrenament de força s'ha posat de moda en els darrers temps, però el cost econòmic dels gimnasos fa que molta gent opti per fer els exercicis a casa i sota el seu criteri. I com a conseqüència, molts, tot i l'esforç i el temps dedicat, no veuen resultats.

L'entrenador personal Frank Asperó ha explicat en un vídeo a xarxes el motiu d'aquesta falta de millora. Parla del concepte de "sobrecàrrega progressiva", i assenyala el principal error: "la majoria només utilitzen peses de dos i tres quilos malgrat que els hi resulta fàcil".

Asperó explica que "quan un exercici resulta molt fàcil cal augmentar de pes, i així successivament". Perquè assegura que el "pes que es mou sempre ha de ser un repte, si no, no és entrenament de força". L'expert no posa un termini específic per canviar de pes, simplement quan hi ha facilitat per fer l'exercici cal augmentar la dificultat.

Els millors exercicis de força

Exercicis de força n'hi ha de tota mena i l'equip mèdic de la Harvard Medical School en recomana sis. Les sargantanes són molt similars a les flexions, però amb els genolls recolzats a terra i els step-ups consisteixen a recolzar un peu en una superfície d'altura baixa, idealment una cadira i alçar-se fins a tenir les dues cames rectes. Els experts destaquen que ambdós són versàtils i permeten treballar diverses àrees del cos en variar les posicions i els angles.

L'equip mèdic de Harvard aconsella fer exercicis de bíceps per guanyar força als braços i sentadetes per guanyar-ne a les cames. Són exercicis que desenvolupen la força i la resistència, i són altament efectius per cremar calories si es fan amb una tècnica curosa, i mesurant bé els angles.

Finalment, la planxa és recomanada per Harvard com l'exercici més efectiu per reduir el greix corporal i enfortir el nucli del cos. Consisteix a estirar-se de bocaterrosa i aguantar tandes d'un minut sostenint el pes amb els dos avantbraços i mantenint la resta del cos sense tocar el terra.