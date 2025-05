El poble català que és igual que Cadaqués però que molts desconeixen

La Costa Brava és un seguit de pobles amb un encant particular. Un dels més visitats durant l'estiu és Cadaqués, però això també implica que molts cops les seves platges i els seus carrers estiguin saturats. Doncs bé, no gaire lluny del municipi hi ha un altre poble molt similar que no tothom coneix.

Es tracta de Llançà, un altre poble de pescadors de la Costa Brava que combina la calma mediterrània amb els paisatges de postal. El fet de no ser un indret tan turístic permet evitar grans aglomeracions de persones i gaudir de les aigües cristal·lines amb molta més tranquil·litat.

La localitat de l'Alt Empordà compta amb més de 20 platges i cales que s'amaguen entre les muntanyes. Entre totes elles destaca la cala Bramant, que va ser declarada com a Paisatge Pintoresc, i que és un espai en què habitualment es fan pràctiques esportives com l'snorkel, tot i que s'hi pot anar simplement per gaudir de l'entorn.

Més enllà del mar, cal recordar que Llançà viu envoltat del Parc Natural del Cap de Creus i del paratge natural de l'Albera. Així doncs, el poble també es converteix en un espai d'interès per a senderistes i ciclistes, amb un ampli catàleg de rutes que permeten veure un entorn de gran valor.

El nucli antic també és de visita obligatòria. I és que Llançà manté l'aroma medieval amb punts com l'Església de Sant Vicenç o la Capella de Sant Silvestre. Tot plegat, com no podia ser d'una altra manera en un poble pescador, envoltat de carrers de color blanc que recorden els orígens mariners.