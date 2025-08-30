Com preparar les famoses delícies turques que surten a «Nàrnia»

Algunes escenes de pel·lícules no s'obliden mai, sobretot si en elles apareix algun plat o menjar exquisit que ens fa la boca aigua. Aquest és el cas de la pel·lícula de fantasia Les cròniques de Nàrnia, on quatre germans entren en un món màgic amb bruixes, nans i lleons que parlen. Hi ha una escena de la primera entrega d'aquesta saga que tothom recorda, quan la bruixa li ofereix uns dolços quadrats, recoberts d'una pols blanca i de color roig a l'interior a un dels germans, Edmund.
Aquests dolços no són un plat màgic i de fantasia, sinó que són unes postres que es coneixen amb el nom de delícies turques. Si has vist aquesta escena segur que t'has imaginat menjant aquests dolços, però no són fàcils de trobar en les botigues, ja que són un plat típic de Turquia conegudes com a "lokum". Així i tot, el que sí que és fàcil de trobar és la seva recepta, que és senzilla i promet un resultat molt semblant.
Recepta i ingredients per fer les delícies turques
Aquests dolços destaquen per la seva textura gelatinosa i solen estar cobertes de sucre glaç. Cuinar-les és fàcil i només has de seguir la recepta de @viricooks, que publica al seu compte de TikTok. Només es necessiten els següents ingredients:
-
2 tasses de sucre
-
Aigua
-
2/4 tasses de midó de blat de moro
-
Mitja cullerada de cremor tàrtar
-
1 cullerada d'aigua de roses
-
Colorant vermell
-
Sucre glass
@viricookss DELICIAS TURCAS ✨ #fy #parati #fyp #recetas #VivaFiestaCut #narnia #turkishdelight #turkishdelights #turkishdessert #deliciasturcas ♬ LULLABY WALTZ - Marcel Coulomb
Com surt al vídeo de TikTok, primer s'ha de preparar el xarop escalfant dues tasses de sucre i tres o quatre d'aigua. Aquesta barreja ha d'arribar a una temperatura de 240 °C. En una altra olla, barregem el midó de blat de moro, la cremor tàrtar i una tassa i mitja d'aigua. Escalfem a foc mitjà i, quan estiguin els ingredients integrats, agreguem el xarop a poc a poc i sense deixar de batre.
Continuem cuinant a foc baix durant trenta minuts més i afegim l'essència de roses i el colorant vermell i barregem. Pintem amb oli una safata que també cobrirem amb paper film i on introduïm la mescla. Deixem que reposi en fred, a la nevera, durant un mínim de 4 hores o tota la nit. L'endemà, traiem la gelatina de la safata i la banyem amb una mescla de sucre glaç amb midó de blat de moro. Tallem amb l'ajuda d'un ganivet els trossos amb forma de quadrats similars i, per fi, ja tindríem els esperats dolços màgics d'Edmund.