Quantes vegades és normal orinar al dia a partir dels 60, segons un uròleg

A mesura que ens fem grans, els nostres hàbits de salut –inclòs el d’orinar– poden canviar significativament. Segons una anàlisi de l’uròleg internacional Sovrin M. Shah, professor associat de l’Escola de Medicina Icahn al Mount Sinai, hi ha rangs típics de micció que varien en cada etapa de la vida, i que a partir dels 50 anys, aquests patrons es veuen especialment influïts per factors fisiològics i de salut específics.
En l’edat adulta madura, especialment després dels 60 anys, molts pacients noten que l’anomenada noctúria –l’hàbit de llevar-se a la nit per orinar– passa a ser un hàbit més comú. El motiu principal és que amb el pas dels anys la capacitat de la bufeta pot disminuir i els ronyons reequilibren la producció d’orina, fet que pot portar a aixecar-se una o dues vegades per nit per anar al bany. Aquest fenomen és considerat habitual entre persones grans, així com pot afectar de manera significativa la qualitat del son.
D'altra banda, altres factors com medicaments diürètics, el consum de líquids amb cafeïna o alcohol, trastorns de la pròstata en homes i malalties metabòliques com la diabetis poden alterar també la freqüència urinària. Segons el mateix especialista, cal parar especial atenció a aquests elements perquè poden confondre el que es considera un patró normal amb una conducta que reflecteix un problema de salut al darrere.
Canvis naturals després dels 60 i quan consultar
Durant l’adultesa, una persona sana sol orinar entre cinc i vuit vegades al dia, amb variacions segons la hidratació i la ingesta de líquids. També hi ha estudis que demostren que les donen ho fan més que els homes. És a partir dels 60 anys quan la freqüència d’orinar pot augmentar, sobretot durant la nit. Això es deu al fet que la bufeta perd una part de la seva capacitat amb l’edat i l’organisme redistribueix la producció d’orina. Es tracta d'una resposta fisiològica habitual. No obstant això, els experts alerten que cal consultar un professional quan es passa de manera persistent a una xifra molt superior.
En tot cas, els experts recomanen observar qualsevol canvi en el patró habitual de micció i tenir en compte si la necessitat d’orinar interfereix amb el descans o la qualitat de vida. Factors com la bufeta hiperactiva, les infeccions del tracte urinari o determinades malalties cròniques poden alterar la freqüència urinària. Per això, davant de símptomes com dolor, molèsties o presència de sang a l’orina, el doctor Sovrin M. Shah recomana consultar un professional sanitari.