Un metge alerta sobre què indica el color de l'orina: «Alguna cosa pot no anar bé»

La natura és sabia i no acostuma a donar senyals en va, un clar exemple és el canvi climàtic, el desgel i l'augment de temperatures. El cos humà, fruit d’aquesta mateixa lògica de la natura, disposa de mecanismes propis per avisar quan alguna cosa no acaba de funcionar bé. Sovint, aquests avisos no arriben en forma de dolor o símptomes greus, sinó a través de petits canvis que passen desapercebuts si no s’hi para atenció, els quals finalment poden esdevenir en simptomatologies greus.
El color, l’olor o la freqüència amb què el cos elimina substàncies poden dir molt més del que sembla sobre l’estat de salut general, el nivell d’hidratació o possibles desequilibris interns. Aprendre a interpretar aquests senyals pot ajudar a detectar a temps situacions que requereixen ajustar hàbits o, si cal, consultar un professional.
En aquest sentit, David Cespedes és divulgador de ciència i, com ell diu, "tradueix la ciència de l'envelliment en passes simples". En el seu compte d'Instagram té gairebé mig milió de seguidors i públics vídeos que sovint es viralitzen a les xarxes. Una de les darreres publicacions ha estat sobre què indica el color de l'orina i perquè cal parar atenció.
El color revela possibles problemes de salut
Segon explica Cespedes el color depèn de factors que poden indicar alguns problemes de salut, com falta de nutrients, deshidratació o la presència d'algun bacteri. "El color de l'orina diu molt més de la salut del que imagines. Observar el color t'ajuda a saber si alguna cosa no funciona bé en el teu cos".
El metge determina que quan s'expulsa líquid molt transparent vol dir que "segurament es beu massa aigua". En canvi, quan és fosc vol dir totalment el contrari, "probablement estàs deshidratat", explica el doctor. Per altra banda, quan el líquid és d'un color característic estrany com per exemple vermell, que es pot donar perquè s'ha menjat remolatxa o perquè hi ha un problema més greu i es tracta d'una barreja amb sang, i cal visitar un professional.
En cas que el color sigui taronjós pot ser per culpa d'alguns fàrmacs, però també "pel fetge i la vesícula biliar". Amb una tonalitat pròxima al blau o verd, és molt probable que estigui relacionat per una ingesta excessiva de suplements, medicaments o que també sigui per un excés de calci, indica Cespedes.
Quantes vegades al dia s'ha d'anar al lavabo?
Per altra banda, segons cada cop més especialistes, el ritme d’anar al lavabo per defecar pot servir com una mena de termòmetre de la salut metabòlica. No es tracta només de sentir-se bé, sinó de detectar a temps petits desequilibris que poden tenir relació amb la dieta, l’estrès o fins i tot amb el sistema immunitari. En aquest sentit, un Institut de Biologia de Sistemes (ISB) dels Estats Units després d'examinar les dades clíniques i d'estil de vida de més de 1.400 adults sans determina que el nombre de vegades ideal és d'entre una i tres vegades al dia.