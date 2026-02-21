Els 5 hàbits que milloren l'equilibri i eviten caigudes: «Marquen la diferència»

Amb el pas dels anys, mantenir l’equilibri es converteix en un dels grans reptes: caiguda pot tenir efectes fatídics. Les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones d’edat avançada i, sovint, darrere no hi ha un gran accident, sinó una pèrdua progressiva d’estabilitat, força muscular o confiança. La bona notícia és que, segons els especialistes, l’equilibri es pot entrenar i millorar a qualsevol edat si s’hi dedica constància.
Fisioterapeutes i professionals de l’activitat física coincideixen que no calen grans esforços ni equipaments sofisticats. Petits canvis en la rutina diària poden marcar la diferència. En aquest sentit, hi ha cinc maneres senzilles i avalades per experts per reforçar l’estabilitat en persones grans.
Incorporar exercicis específics d’equilibri
Practicar moviments senzills com mantenir-se dret sobre una cama, caminar en línia recta o aixecar-se i asseure’s d’una cadira sense ajuda enforteix la musculatura i activa la coordinació. La musculatura de la part inferior del cos es veu debilitada per la falta de moviment, per això moure's i fer exercicis de força amb el mateix pes pot marcar la diferència. Fer-ho de manera regular, sempre amb un punt de suport a prop per seguretat, ajuda el cos a reaccionar millor davant petits desequilibris.
La pèrdua de massa muscular és habitual amb l’edat i afecta directament l’estabilitat. Exercicis suaus amb gomes elàstiques, pes lleuger o el mateix pes corporal contribueixen a reforçar cames i tronc, que són clau per mantenir una bona postura. La força és, de fet, una de les millors aliades contra les caigudes.
Ioga o taitxí
Aquestes activitats combinen moviments lents, control postural i consciència corporal. Diversos estudis han relacionat la pràctica regular de taitxí amb una reducció del risc de caigudes en persones grans, ja que millora la coordinació, la flexibilitat i la percepció del propi cos en l’espai. En aquest tipus d'exercicis es connecta la ment amb el cos, una connexió necessària per tenir una bona referència espacial, clau per mantenir l'equilibri.
A més, l’equilibri no depèn només dels músculs i el cervell. La visió i l’oïda juguen un paper fonamental en l’orientació espacial. Una graduació inadequada de les ulleres o problemes d’oïda poden incrementar la sensació d’inestabilitat. Per això, les revisions periòdiques permeten detectar i corregir aquests factors.
Adaptar l’entorn
Moltes caigudes es produeixen a casa. Per això eliminar catifes, millorar la il·luminació, instal·lar baranes o utilitzar calçat còmode i segur són factors claus, són mesures simples que redueixen riscos. A més, mantenir els espais ordenats facilita els moviments i aporta seguretat.
Els experts insisteixen que la clau no és evitar el moviment per por de caure, sinó justament el contrari: mantenir-se actiu. L’equilibri, com qualsevol altra capacitat física, es deteriora si no s’utilitza. Amb supervisió professional quan calgui i una rutina adaptada a cada persona, és possible guanyar estabilitat, autonomia i confiança en el dia a dia.