El truc de les àvies perquè les botes d'hivern no es deformin ni facin pudor

Amb dies plujosos com els que es viuen a Catalunya a l'hivern d'enguany, les botes són un extraordinari recurs per evitar passar fred i mantenir els peus secs. Ara bé, tota l'aigua la xuclen les botes, i això pot provocar que es deformin o facin pudor. Afortunadament, existeix un truc d'aquells de tota la vida que hi posa solució.
La clau del remei per recuperar la forma habitual de les botes és un objecte poc habitual a les cases: un xurro de piscina. Cal tallar-lo a una mida similar de la canya de la bota, i introduir-lo a dins. La bota amb el xurro de dins s'ha de deixar en un lloc fosc, fresc i sec per evitar la degradació del material. Una alternativa és enrotllar una bossa de paper.
Remeis per la pudor
A banda de deformar-se, les botes també fan pudor amb certa facilitat, però amb productes d'aquells que tothom té a casa es pot solucionar. Per exemple, posant una mica de bicarbonat sòdic a l'interior de les sabates i deixant-les reposar durant la nit. Per retirar-ho, es pot sacsejar el calçat o és fer servir una aspiradora per eliminar els residus.
Una altra solució és diluir vinagre blanc amb aigua, ruixar l'interior de la sabata i deixar assecar la bota a l'aire. Segons els experts, aquesta barreja és especialment útil per evitar el creixement de bacteris, principals culpables de les olors desagradables.
Si preferiu un remei natural, es pot introduir una petita bossa amb herbes aromàtiques, com l'espígol, dins la bota. Això, a banda d'ajudar a eliminar la mala olor deixa una aroma agradable a les botes. I el darrer remei és el més inesperat. Congelar les botes durant unes hores -guardades en una bossa- fa que s'eliminin bacteris i fongs. Això sí, caldrà esperar que es descongelin per tornar-les a utilitzar!