El truc de les pilotes de tenis per rentar (i no fer malbé) la roba d'hivern

Sovint el que és més car també costa més de mantenir, i amb la roba la norma és la mateixa. Durant els mesos d'hivern, les jaquetes de plomes són les peces de roba més utilitzades i gairebé més importants per poder passar el fred de manera confortable. Justament aquest tipus de peces són de les més cares i a la vegada les que posant-les a la rentadora és fan més malbé.
Una neteja i assecat incorrecte poden fer que les plomes de dins de les jaquetes perdin volum, s'endureix o s'atapeïssin amb la conseqüència de fer perdre la capacitat tèrmica o la forma original de l'anorac Per aquest motiu és molt important utilitzar tècniques que protegeixin l'interior de les jaquetes i també les virtuts de la peça.
Llegir l'etiqueta és només el primer pas
Abans de tot, cal llegir l'etiqueta del fabricant que indica si la peça de roba és apte per a la rentadora o s'ha de netejar a mà. A més, en l'etiqueta apareixerà les especificacions de la jaqueta, com el seu compost i algunes normes i consells a l'hora de netejar-la i assecar-la.
El mètode que recomanen els experts és: donar-li la volta a la jaqueta, tancar totes les cremalleres i velcros per protegir el teixit i el que hi ha la seu interior. S'aconsella buidar les butxaques i netejar la peça sola al tambor, amb aigua fred i un cicle que sigui delicat, com també ho ha de ser el detergent.
Les pilotes de tenis són clau
El truc inversemblant que recomanen els experts és introduir tres pilotes de tenis a l'interior de la rentadora amb la jaqueta, d'aquesta manera les pilotes aniran colpejant suaument la peça i mantindran el plomatge sense endurir-se i lleuger.
L'assecat és clau
A l'hora d'assecar-la s'ha d'anar amb cura, és el procés més crític pel que fa a la capacitat d'aïllament. En aquest procés també es recomana col·locar pilotes de tenis al tambor i utilitzar un programa de temperatura baixa. Per altra banda, en cas de no tenir o no voler utilitzar una assecadora, el millor és col·locar-la sobre una superfície plana, a l'ombra i en un lloc ventilat. A més, es recomana anar sacsejant la jaqueta perquè les plomes recuperin la seva forma original.
Tres tècniques per assecar la roba de manera més eficaç
- Utilitzar un ventilador o deshumidificador: l'especialista explica que el corrent d'aire permet que la roba s'assequi per complet en unes cinc hores. Yamagata assegura que això es pot donar, fins i tot, en ambients humits o dies de núvol.
- Rentar la roba amb aigua tèbia: aquest consell és essencial per a evitar la mala olor que de vegades es queda a la roba quan l'assequem en un espai interior. Així, l'aigua tèbia ajuda a eliminar millor el seu i la suor, que són els principals causants de la mala olor.
- Afegir lleixiu a base d'oxigen: afegir un tap ple d'aquest producte a cada rentada contribueix també a eliminar bacteris i olors. D'altra banda, també ajuda a netejar taques de roba sense que els teixits de la roba es facin malbé.