El truc infal·lible per estendre la roba dins de casa i que s'assequi més ràpidament

Tot i que la majoria de persones prefereixen estendre la roba a l'aire lliure, sovint el mal temps, la manca d'espai o el ritme de vida obliga a fer-ho dintre de casa. Aquest mètode, però, implica que la roba tardi més a assecar-se o generar altres inconvenients afegits. La consultora de la llar japonesa Ayako Yamagata assegura que canviar alguns hàbits en el procés d'assecat de la roba et pot permetre estalviar fins a 200 hores a l'any. A més, aquests consells també t'ajudaran a evitar problemes com que la roba faci mala olor o dependre constantment de les condicions meteorològiques.
Un dels pilars fonamentals del mètode japonès consisteix a definir un espai permanent on estendre la roba dins de casa. D'aquesta manera, evitaràs estendre i recollir la roba en funció del clima, i tampoc hauràs de pensar a muntar i desmuntar l'estenedor constantment. Segons la consultora de la llar, això permet estalviar una quantitat significativa d'hores diàriament. D'altra banda, proposa tres tècniques per assecar la roba de manera més eficaç.
- Utilitzar un ventilador o deshumidificador: l'especialista explica que el corrent d'aire permet que la roba s'assequi per complet en unes cinc hores. Yamagata assegura que això es pot donar, fins i tot, en ambients humits o dies de núvol.
- Rentar la roba amb aigua tèbia: aquest consell és essencial per a evitar la mala olor que de vegades es queda a la roba quan l'assequem en un espai interior. Així, l'aigua tèbia ajuda a eliminar millor el seu i la suor, que són els principals causants de la mala olor.
- Afegir lleixiu a base d'oxigen: afegir un tap ple d'aquest producte a cada rentada contribueix també a eliminar bacteris i olors. D'altra banda, també ajuda a netejar taques de roba sense que els teixits de la roba es facin malbé.
Altes tècniques per estalviar temps
Finalment, l'experta japonesa recomana petits gestos que també et permetran guanyar minuts en el teu dia a dia. Yamagata suggereix estendre la roba directament amb perxes, de manera que, quan estigui seca, es pot guardar directament a l'armari i t'estalviaràs el pas de plegar-la.
Seguint aquests consells, la consultora de la llar destaca que s'aconsegueix un "alliberament del temps domèstic". Concretament, et permetrà guanyar entre 30 i 40 minuts al dia, que a llarg termini es poden veure traduïdes en un estalvi acumulat de fins a 200 hores a l'any.