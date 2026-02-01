Com s’ha de col·locar el paper higiènic: la resposta definitiva segons la patent original

Potser mai t'havies plantejat si hi ha una manera correcta de posar el rotlle de paper higiènic al bany, però la realitat és que, segons el disseny original, el paper higiènic té una postura que és la ideal per al seu ús.
El paper sortint per la part frontal o per la posterior?
Les dues opcions compten amb partidaris convençuts, però només una s’ajusta a l’ús per al qual va ser concebut. Aquesta afirmació es fonamenta en una documentació descoberta recentment que revela la intenció original de qui va dissenyar el suport del paper de vàter.
A finals del segle XIX, un inventor de Nova York anomenat Seth Wheeler va registrar, l’any 1891, un sistema basat en un model previ de rotlles de paper d’embolicar que ell mateix havia patentat gairebé dues dècades abans.
El mitjà The Huffington Post va redescobrir aquest document en 2015, quan l'escriptor Owen Williams va compartir la imatge. La patent no va deixar espai a dubtes: la posició per a la qual va ser creada el rotlle de paper higiènic en el seu origen és la de posar-lo amb el paper sortint per la part frontal, com es pot veure a la imatge:
Segons els esquemes inclosos en aquella patent, el paper higiènic estava pensat per desenrotllar-se cap endavant. De fet, totes les il·lustracions mostren clarament el full caient per la part frontal del rotlle.