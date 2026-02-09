Els errors a la nevera que fan augmentar la factura de la llum

La factura de la llum s'encareix any rere any. I amb una tessitura tan difícil és important tenir clar quins errors hem d'evitar per tal que el preu no pugi encara més. Avui ens centrarem en un electrodomèstic present a totes les llars: la nevera. De fer-ne un bon ús i no cometre errades inútils depenen un bon grapat de diners.
El primer és ben ximple, però molts el cometen. Deixar la porta oberta de la nevera mentre es pensa què es vol agafar. Això fa que el compressor hagi de treballar més del compte per recuperar la temperatura adequada, la qual cosa incrementa la despesa energètica. La solució és ben senzilla: pensar abans d'obrir la nevera què es vol agafar per reduir al màxim el temps que estarà oberta.
La segona errada és més aviat desconeguda, però també implica més consum energètic. Parlem de posar a la nevera aliments calents. Aquests augmenten la temperatura general, i obliguen els sistemes de la nevera a treballar més per tal de recuperar els graus adequats. De la mateixa manera sobrecarregar l'interior del frigorífic o dificultar la circulació de l'aire fred obliguen el compressor a esforçar-se més, elevant la factura de la llum i afectant l'eficiència de l'electrodomèstic.
El fals mite dels imants
Algunes persones pensen que el camp magnètic dels imants podria interferir amb el funcionament de la nevera, obligant a consumir més energia. Tot i això, tant l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) com els fabricants d'aquests electrodomèstics, asseguren que aquesta por no té base tècnica.
Els experts coincideixen que el camp magnètic dels imants és tan feble que no altera ni el rendiment ni el consum del frigorífic. Els imants són objectes passius, és a dir, no generen calor ni interfereixen amb els components interns de l'aparell. La seva presència no obliga el compressor a treballar més per mantenir la temperatura, per la qual cosa la despesa energètica roman igual, independentment dels adorns col·locats a la porta.