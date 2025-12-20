Tot el que et cal saber abans del sorteig de la loteria de Nadal

Aquest dilluns 22 de desembre, com sempre, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid entonaran els números guanyadors del sorteig de la Loteria de Nadal. Ara bé, saps quant t'enduràs si la teva butlleta és una de les premiades? Quants diners s'emporta Hisenda i quants l'administració de loteria que t'ha venut el número?
Hora i lloc
El sorteig es fa al Teatre Reial de Madrid, i hi pot accedir qui vulgui fins a omplir l'aforament. Cap a les 9:00 hores del matí es constitueix la taula del president, i un cop aquest dona l'autorització (i si els assistents no demanen revisar-les) ja es poden posar al bombo. A partir d'aquí, alea jacta est.
Els premis
Pel que fa als premis principals, la Loteria de Nadal consta de la grossa, que és el primer premi; el segon premi, el tercer, el quart i el cinquè. La grossa regala 400.000 euros per dècim fins a arribar a 4.000.000. El segon premi, en canvi, 125.000 euros per dècim fins als 1.250.000. El tercer, 50.000 euros per dècim en una sèrie total de 500.000 euros. En el cas del quart premi, cada dècim dona 20.000 euros fins a arribar als 200.000; i el cinquè, 6.000 euros per dècim fins als 60.000.
Què em quedo i què he de pagar a Hisenda?
- La Grossa: Si ets un dels afortunats, hauràs d'identificar-te com a guanyador i hauràs de tributar amb un interès del 20% en la part que excedeixi el llindar 40.000 euros, que estan exempts. En resum, dels 400.000 €, després de pagar a Hisenda, te'n quedaran 328.000 €.
- Segon premi: Es tributen només 105.000 euros dels 125.000, per tant, els premiats es quedaran amb 108.000 euros i pagaran a Hisenda 17.000.
- Tercer premi: Després de pagar a Hisenda els 2.000 euros corresponents, queden un total de 48.000 euros.
- Quart, Cinquè, aproximacions, i reintegrament: Estan per sota dels 20.000 euros per dècim, i, per tant, no cal tributar i els compradors de la butlleta s'emportaran el premi íntegre.
Com puc cobrar el dècim?
Primer de tot cal presentar el dècim o el resguard premiat. En el cas de cobrar via entitats financeres, el pagament no es farà efectiu sense haver donat la documentació i informació necessària per donar compliment sobre la prevenció de blanqueig de capitals, i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o de qualsevol altre tipus que resulti de l'aplicació.
El mètode serà mitjançant xec o transferència bancària, i no es podrà obligar el guanyador a obrir cap compte a l'entitat financera on vagi a cobrar. Tampoc podran cobrar-li cap mena de despesa ni comissió.
- Premis inferiors als 2.000 euros: En el cas dels premis inferiors als 2.000 euros per cada bitllet, es podran cobrar exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de loteries, a partir de la mateixa tarda del sorteig (un cop s'hagin verificat els números extrets) com els processos informàtics.
- Premis iguals o superiors als 2.000 euros: es cobraran a les entitats financeres autoritzades. Així i tot, cal recordar que els diumenges no acostumen a estar obertes, així que fins dilluns segurament no es podrà realitzar el tràmit.