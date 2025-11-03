El peix que es ven com a bacallà als supermercats però és de molta menys qualitat

L'encariment de la cistella de la compra fa que cada vegada hi hagi més famílies amb problemes per incorporar productes frescos a la dieta. La carn, el peix, la fruita i la verdura són alguns dels productes més afectats per la inflació i, per això, molts substitueixen la carnisseria, la peixateria i la fruiteria per les ofertes de les grans cadenes de supermercats.
En aquest sentit, la botiga de queviures de Madrid La Antigua Bacaladera ha alertat d'una pràctica freqüent dels supermercats per vendre peix barat. En un vídeo a Instagram, expliquen que sovint es ven com a bacallà un peix també de la macrofamília dels gadiformes, però que no ho és.
I és que el bacallà és un peix molt preuat per la seva versatilitat i senzillesa a l'hora de cuinar-lo, alhora que té una carn sucosa, blanca i de textura suau. Si bé, alguns supermercats venen un peix aparentment molt similar, però de característiques oposades: amb una textura fibrosa i un gust poc subtil.
Es tracta del ling, que pot semblar bacallà si se li treu la pell, es dessala i es trosseja. Tal com explica La Antigua Bacaladera, per detectar si el peix que s'està venent és realment bacallà o és ling, cal mirar l'aleta. Si és contínua i completament blanca a l'extrem, és ling. L'aleta del bacallà, en canvi, està dividida en tres seccions i té talls.
Si el peix és sencer, la forma també és definitiva. Mentre que el bacallà té forma de "V", el ling és arrodonit. Però el punt més fiable és la pell, amb un alt contingut en col·lagen que la fa gelatinosa en el cas del bacallà, i no seca com la del ling. Per això, recomanen comprar sempre bacallà amb pell i desconfiar d'ofertes exagerades amb porcions petites.
El truc d'un peixater per comprar peix fresc més barat que el congelat
Tal com explica Jeferzon López (@lopezjeferzon) en un vídeo a TikTok, la clau és comprar el peix sencer. I és que el peix congelat acostuma a ser en filets o en lloms, ja netejat i tallat. Això implica la pèrdua de bona part del peix que no es podrà aprofitar.
En canvi, si es compra peix fresc sencer, es poden aprofitar totes les parts. "Tu decideixes com aprofitar-lo sense malbaratar res", defensa el peixater. A més, destaca que aquest enfocament recupera una relació més autèntica amb el menjar i aporta beneficis per a la butxaca i també per al paladar. "Cal perdre la por", diu.