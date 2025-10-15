El truc d'un peixater per comprar peix fresc més barat que el congelat

Amb l'augment de la inflació per sobre de l'increment dels salaris, per moltes famílies, cada vegada és més difícil consumir menjar fresc de manera regular. Un dels productes més cars és el peix, motiu pel qual molts opten per substituir la peixateria per les grans cadenes de supermercat i el peix fresc pel congelat. Si bé, un peixater de Mercadona ha compartit un truc per aconseguir peix fresc a preu de congelat.
Tal com explica Jeferzon López (@lopezjeferzon) en un vídeo a TikTok, la clau és comprar el peix sencer. I és que el peix congelat acostuma a ser en filets o en lloms, ja netejat i tallat. Això implica la pèrdua de bona part del peix que no es podrà aprofitar.
En canvi, si es compra peix fresc sencer, es poden aprofitar totes les parts. "Tu decideixes com aprofitar-lo sense malbaratar res", defensa el peixater. A més, destaca que aquest enfocament recupera una relació més autèntica amb el menjar i aporta beneficis per a la butxaca i també per al paladar. "Cal perdre la por", diu.
El peix amb millor relació qualitat-preu
Hi ha diferents tipus de peix i a l'hora d'escollir sempre hem d'intentar triar el blau. Però d'entre tots els peixos n'hi ha un que sobresurt entre la resta. El peix blau és un gran aliat per a fer front al colesterol. Sempre que pensem en aquest tipus de peix ens ve al cap al salmó o les sardines, però n'existeixen molts d'altres. És el cas del verat.
El verat és un peix amb un gust molt agradable i que conté un alt contingut en omega-3: un àcid gras efectiu contra el colesterol. Aquest aliment també afavoreix a la generació de col·lagen, el qual té és beneficiós per a les articulacions i la pell. Un dels avantatges d'aquest peix és el seu preu: és un aliment amb un preu bastant assequible als supermercats. Aporta proteïnes fòsfor i vitamines B6 B12 i D.
A més, també és saludable el seu consum en conserva. De fet, si es menja d'aquesta manera també és ric en vitamina A, la qual ajuda a la recuperació de teixit del cos i el creixement dels ossos. Així doncs, el verat és l'opció perfecta si menges poc peix i penses que hauries de fer-ho més. Barat, assequible, fàcil de cuinar i amb una gran quantitat de beneficis per a la salut.