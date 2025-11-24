Remeis dels oftalmòlegs per protegir correctament els ulls de les pantalles

Les feines d'avui en dia obliguen moltes persones a passar vuit hores del seu dia mirant una pantalla. A més, sovint les activitats d'oci també impliquen mirar pantalles. Tot plegat no és gens bo pels ulls ni per la salut de la vista. Lamentablement, és complicat prescindir de les pantalles, però els oftalmòlegs comparteixen diversos consells per intentar que el mal als ulls sigui el menor possible.
El primer consell és seguir la norma del 20-20-20. Consisteix a cada vint minuts, apartar la mirada de la pantalla i mirar fixament durant vint segons un objecte que estigui a vint metres. D'aquesta manera la vista descansa i es torna a regular. A més, també és útil parpellejar sovint. Mirant una pantalla es tendeix a parpellejar menys, forçar-se a fer-ho evita la sequedat als ulls i la sensació de picor que provoca.
També és important calcular la distància dels ulls a la pantalla. Idealment, hi ha d'haver entre 50 i 70 centímetres de marge i ha de quedar lleugerament per sota de la línia de visió. Ajustar la brillantor i el contrast de la pantalla perquè s'adaptin a la llum ambiental del moment també és un hàbit saludable.
D'altra banda, i tot que sembli que no té res a veure, la hidratació i l'alimentació també contribueixen a millorar la salut ocular. En concret, beure aigua i consumir aliments rics en vitamina A, C, E i omega-3 ajuda a protegir la retina i a reduir la sequedat ocular.
I les ulleres grogues?
Per respondre aquesta pregunta, la Dra. Sara Almeida es basa en un metanàlisi realitzat l'agost de l'any 2023 que recollia diversos estudis sobre l'ús de les ulleres amb filtres. Explica que, en molts estudis, els beneficis respecte al son són subjectius, ja que no estan homogeneïtzades les mostres com la població, l'ús de les ulleres ni els filtres d'aquestes. Per tant, no es pot demostrar una millora consistent en aquest tema. A més, tampoc es pot demostrar una millora en el rendiment visual, ni en la sensibilitat als contrasts o als colors, ni si fa una feina de protecció als ulls.
Sí que és cert que un estudi més recent apunta una millora en diversos paràmetres del son, però, per demostrar que les ulleres tenen un benefici real, encara falten recerques més consistents. És a dir, les evidències científiques estan lluny dels avantatges que expliquen els fabricants de les ulleres: "Fins ara, el que ens prometen no ho hem pogut demostrar", assenyala la doctora.