El millor lloc de Catalunya per veure la posta de sol, segons una plataforma

Veure com marxa el sol al capvespre és una de les imatges més habituals que es comparteixen a les xarxes socials. Amb l'arribada de l'estiu, que sol implicar l'absència dels núvols, aquesta imatge encara es pot observar de millor manera. És el que es coneix com la "Golden Hour", un moment per al postureig durant les vacances.

Segons explica la plataforma de lloguer de vaixells Click&Boat, la pràctica d'anar a veure com el sol marxa des del mar no ha fet més que créixer en els últims anys. Cada cop són més els turistes que prioritzen acomiadar el sol (per un dia) des de l'aigua del mar. Les reserves de lloguer de vaixells d'un sol dia ha augmentat un 20% en només un estiu i un dels factors és el de veure la posta de sol.

El millor lloc de Catalunya per veure la posta de sol

Contemplar la posta de sol des d'un vaixell ofereix una vista privilegiada i, a més, permet allunyar-se de la massificació turística. La plataforma Click&Boat ha triat cinc llocs imprescindibles per gaudir d'aquesta "Golden Hour" des del mar i un dels llocs es troba a Catalunya.

Cap Sa Sal (Begur)

El Cap Sa Sal és un racó famós pel seu restaurant situat en un penya-segat. L'enclavament costaner també es pot gaudir des del mar: catamarans i velers salpen per oferir postes de sol en tons vermellosos i escarpes rocosos de fons. La combinació de la gastronomia local, el paisatge salvatge i la llum mediterrània fan d'aquest racó un clàssic modern que continua enamorant cada estiu tothom qui el visita.

Altres indrets dels Països Catalans per veure la posta de sol

La plataforma Click&Boat recomana dos espais més dels Països Catalans per veure una posta de sol amb vistes privilegiades des del mar.

Es Trenc (Mallorca)

Aquest racó de la costa balear és famós per les seves aigües turqueses i platges verges. Durant el viatge amb vaixell es poden fer parades per gaudir d'un bany refrescant i practicar snorkel abans de veure com s'enfonsa el sol a la Mediterrània des d'un horitzó intacte, sense rastre d'edificacions, perfecte per a qui busca una sensació de serenitat i contacte amb la cosa salvatge.

Cala Comte (Eivissa)

Cala Comte, també coneguda com a Platges de Comte, es troba a la costa oest d'Eivissa i és mundialment famosa per les seves espectaculars postes de sol. Navegar fins a aquesta zona amb vaixell ofereix una perspectiva única, lluny de les concorregudes ribes i permetent contemplar un espectacle únic. Des de l'aigua, es pot tenir una vista privilegiada dels illots que l'envolten com Sa Conillera o Es Vedrà.