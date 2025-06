Un poble català repeteix per segon any a la llista dels més bonics del món

Nou reconeixement per un poble català. L'Organització Mundial del Turisme, recentment rebatejada com a ONU Turisme, ha situat per segon any el poble de Rupit a la llista dels més bonics del món. Al cor de la comarca d'Osona es troba aquest indret d'origen medieval que rep la visita de milers de persones de tot el món gràcies a la seva bellesa i encant natural.

Rupit -que comparteix terme municipal amb Pruit- destaca pel seu paisatge de muntanya, però també per un interior del poble que és únic. Compta amb edificacions medievals conservades en un estat magnífic i que són les protagonistes dels carrers empedrats.

Què veure a Rupit

Amb una altura de 845 metres, aquest poble osonenc compta amb un centre històric envoltat d'un gran entorn natural. El poble amaga tresors arquitectònics com l'església de Sant Miquel, una joia del segle XI. A més, la plaça de la Vila és de visita obligada, igual que el pont penjant de fusta, un dels grans atractius turístics de Rupit.

El pont penjant de Rupit travessa la riera del municipi, que serveix d'afluent del riu Ter. Es tracta d'una estructura que ofereix vistes espectaculars del paisatge i s'erigeix en una mostra del pes de l'enginyeria tradicional del poble. El pont connecta el nucli urbà de Rupit amb les zones rurals que l'envolten.

Com es trien els pobles més bonics del món?

Es tracta d'un distintiu que atorga l'Organització Mundial del Turisme (OMT) a pobles de menys de 15.000 habitants i que té en compte, entre altres coses, la promoció del turisme sostenible. El guanyador del 2022 ja va ser Rupit i aquest any Catalunya compta amb un nou representant.

El premi reconeix els municipis que són un bon exemple de turisme rural i de compromís amb la sostenibilitat. L'OMT està formada per 57 estats, i cada un d'ells pot presentar diverses candidatures per optar a la distinció de millor poble turístic del món de cada edició.

L'entitat avaluava un conjunt de criteris, entre els quals hi ha, per exemple, els recursos naturals i culturals del poble en qüestió, la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, el model de desenvolupament turístic o les infraestructures i la connectivitat del municipi.