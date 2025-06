Augmenten les malalties de pàncrees en pacients que s'injecten medicaments per aprimar-se

Injectar-se medicaments per a la diabetis amb l'objectiu de perdre pes s'ha convertit en una pràctica molt habitual i, sovint, sense supervisió mèdica. El resultat és visible ràpidament: grans pèrdues de quilos en molt pocs mesos. Però no tot són bones notícies.

Al Regne Unit ja han detectat un increment significatiu dels casos de pancreatitis en persones que utilitzen injeccions d'Ozempic, Wegovy o Mounjaro per perdre pes. Així ho ha detectat l'Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris del Regne Unit, que ha registrat 400 casos d'aquesta malaltia, segons The Guardian.

Es tracta d'una inflamació sobtada del pàncrees que habitualment requereix ingrés hospitalari. Entre els símptomes hi figuren les nàusees, el dolor intens a l'abdomen i la febre. Els prospectes dels tres medicaments esmentats informen que la pancreatitis és una reacció secundària poc freqüent que pot afectar un de cada cent pacients. Tot i això, més d'una quarta part dels casos registrats són del 2025.

Ara, l'Agència Reguladora del Regne Unit vol monitorar els efectes reals d'aquests medicaments en la pancreatitis. És per això que han fet una crida a totes les persones hospitalitzades amb aquesta afecció perquè comuniquin si pot ser deguda al consum dels tres fàrmacs ideats per combatre la diabetis.

L'estudi que dirigeix Genomics England vol veure si hi ha un component genètic que els faci més propensos a patir pancreatitis. "Algunes vegades els gens poden influir en els efectes secundaris que experimenta una persona en prendre un medicament. En el context de l'augment de l'ús d'aquests medicaments i els informes de pancreatitis que hem rebut ho estem explorant més a fons", asseguren.

Risc de ceguesa

Ara bé, la pancreatitis no és el primer problema detectat als pacients que prenen medicaments com l'Ozempic. Aquest 2025, dos estudis d'una universitat de Dinamarca han trobat que qui en pren té el doble de possibilitats de tenir algun dany al nervi òptic, que podria derivar en tenir ceguesa.

Els dos estudis els han dut a terme la mateixa Universitat del Sud de Dinamarca, però ho han fet en equips independents i mètodes diferents. Han analitzat les dades de vora mig milió de persones amb diabetis i han trobat que hi ha una potencial correlació entre el principi dels medicaments, la semaglutida, i una malaltia ocular que pot causar ceguesa: la neuropatia òptica isquèmia anterior (NOIA). En concret, la NOIA es produeix quan la sang no flueix correctament cap al nervi òptic. En conseqüència, la porció laminar, situada just a l'entrada del múscul, pot tenir un infart.

"Aquesta troballa és molt consistent en totes les anàlisis que hem realitzat. No sabem per què passa però sembla que el fàrmac augmenta el risc de patir aquesta malaltia", afirma l'autor principal de l'estudi Anton Pottegård, llicenciat en Farmàcia i doctor en Medicina de l'Institut d'Investigació de Serveis Sanitaris de l'USD.