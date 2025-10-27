La setmana comença amb un canvi de temps. Ja hi ha l'horari d'hivern, les temperatures baixen i ens endinsem en la tardor. Amb el fred és més fàcil agafar refredats, i tot i que el millor antídot és abrigar-se, una bona alimentació pot ser clau per reforçar les defenses.
Com sempre que es tracta d'alimentació, la prioritat han de ser les fruites i les verdures. En el cas de la tardor, n'hi ha que estan de temporada i a la vegada tenen un alt contingut de vitamina C. És el cas de les taronges, les mandarines, els kiwis o els pebrots. Aquests aliments ajuden a protegir les cèl·lules del cos i potencien la producció de glòbuls blancs, essencials en la lluita contra infeccions.
Pel que fa a les fruites, la millor opció són els espinacs. Amb un alt contingut en vitamina A i C, són també una gran font de ferro i magnesi. Per tant, ajuden al bon funcionament del sistema immunitari. Això vol dir, que a banda de fer funcions de prevenció dels refredats, els espinacs també contribueixen a una recuperació més ràpida.
Importància del sistema digestiu
Una mena d'aliments transcendentals, però sovint oblidats per evitar refredats són els probiòtics. Els més coneguts i habituals a les dietes són el iogurt i el quefir. Ambdós afavoreixen que el sistema digestiu funcioni correctament i això està directament relacionat amb la funció immunitària.
Aliats infal·libles
Dos aliats habituals per fer front als refredats són l'all i la ceba. Tant l'un com l'altre tenen diverses propietats antivirals i antibacterianes. Per tant, protegeixen de les infeccions i fan que l'organisme pugui respondre amb més força als agents patògens. En la mateixa línia, el gingebre és ric en nutrients que combaten els virus i els bacteris, com ara el potassi, la niacina i la vitamina C.
En la mateixa línia estan els fruits secs. Un dels aliments més complets que podem incloure en la nostra alimentació. Avellanes, nous o anacards, tots tenen altes quantitats de fibres i antioxidants, i per tant ajuden a prevenir refredats.