Ni amb lleixiu ni amb rentadora: el truc d'un científic per blanquejar la roba

Eliminar les taques difícils i recuperar el blanc original de les peces de roba sol ser una tasca complicada. Especialment, quan els mètodes tradicionals, com el lleixiu o els blanquejadors, no ens resolen el problema o directament malmeten els teixits.

El divulgador químic Vladimir, conegut a TikTok com @breakingvlad, ha explicat en un dels seus vídeos un mètode que permet retornar el blanc original de la roba. Ho fa utilitzant, simplement, dues substàncies: permanganat de potassi i peròxid d'hidrogen (més coneguda com a aigua oxigenada). És un procés senzill, però que comporta una reacció química molt solvent.

Com funciona aquest mètode per blanquejar la roba?

Aquest procés químic, lluny de ser un mètode casolà, es basa en una reacció on entra en joc el permanganat de potassi actuant com oxidant. Aquest compost reacciona amb les substàncies responsables de les taques a la roba, les oxida i les descompon. En aquest tractament, el permanganat també canvia: s'empetiteix i forma un residu de color marró que queda sobre la tela, conegut com a diòxid de manganès.

Aleshores intervé el peròxid d'hidrogen. Aquest reacciona al residu marró i a qualsevol resta de permanganat que hagi quedat sense actuar. L'actuació de l'aigua oxigenada fa que totes les substàncies es transformin en solubles i així siguin fàcils d'eliminar amb una senzilla esbandida d'aigua. Un cop s'hagin retirat totes les substàncies ens quedarà la roba més blanca recuperant el seu color inicial.