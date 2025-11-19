José Andrés, reconegut xef, revela l'ingredient secret que afegeix als cigrons: «Se n'ha de tirar una mica»

Els cigrons són un aliment tan habitual com senzill de cuinar. Els més ganduls ho tenen tan fàcil com obrir el pot de conserva, colar el líquid i posar-ho al plat. D'altres prefereixen passar-los per la paella, o fer-los en una olla. Sigui com sigui, el reconegut xef asturià José Andrés ha revelat un truc perquè quedin ben bons.
Es tracta d'afegir-hi un ingredient, desconegut per la majoria. El bicarbonat sòdic. "Amb posar una miqueta de bicarbonat a l'aigua dels cigrons n'hi ha prou", explica Andrés. Per què? Fa que qualsevol llegum, i en aquest cas els cigrons, s'estovin més fàcilment.
Segons detalla el xef, l'aigua pot tenir una alta quantitat de sals càlciques, la qual cosa dificulta que el llegum s'estovi. El bicarbonat redueix aquestes sals i provoca que l'aliment s'estovi en menys temps. A més, José Andrés recomana uns cigrons en particular, els de Fuentesáuco, de la província de Zamora.
Altres utilitats del bicarbonat
Hi ha poques barreges de productes més útils que la del bicarbonat i l'aigua oxigenada. Aquests dos productes, barrejats de maneres diverses poden solucionar diversos problemes casolans. Des de netejar taques a la roba, les parets del lavabo o la planxa. Repassem els casos més útils.
En el cas de la roba, l'especialista en neteja Begoña Pérez recomana aquesta barreja per eliminar taques de fruita. Cal aplicar aigua oxigenada, en bon estat, directament sobre la taca -si l'aigua oxigenada fa molt de temps que està oberta perd eficàcia-. Després s'hi afegeix una mica de bicarbonat i es deixa reposar: uns 30 minuts en peces de color -per evitar que destenyeixi- i fins a una hora en peces blanques. Un cop passat el repós, cal posar la peça de roba a la rentadora.
Però més enllà de la roba, la barreja entre bicarbonat i aigua oxigenada també és útil en altres espais de la casa, per exemple el lavabo. Preparada com una pasta, pot actuar sobre restes de sabó i taques incrustades a les banyeres. Només cal estendre-la amb un drap suau, deixar-la actuar uns minuts i esbandir amb aigua per recuperar la brillantor original. També serveix per tornar el blanc a les juntes de les rajoles i eliminar la brutícia de les superfícies.
També resulta molt pràctica a la cuina, on ajuda a netejar greix o restes de cremat en safates, olles o paelles. Cal aplicar la barreja sobre les zones més brutes i fregar amb una esponja suau. Fins i tot en utensilis de silicona, aquesta solució casolana elimina els residus enganxosos.