El truc del xef José Andrés per fer el millor brou de pollastre: «Aquesta és la part bona»

Amb l'arribada de la tardor i el descens de les temperatures, toca canviar l'armari i treure peces d'abrigar. El fred també implica canvis a la cuina, i de les amanides estiuenques es passa als plats de cullera. Cremes, sopes o brou. Un dels més bons és el de pollastre, però fer-lo ben gustós sovint és complicat. El reputat xef José Andrés ha donat un consell per aconseguir un gran resultat.
Entre la tria de totes les parts del pollastre, Andrés en recomana una per sobre de la resta: les ales. El xef les escull perquè tenen és una part que combina ossos i carn. Per tant, aporta, col·lagen, grasses saludables. A banda de ser molt gustós. Quan les ales es cuinen, s'allibera el col·lagen formant una gelatina que aporta una textura més densa al brou.
Un altre element que fa que Andrés destaqui les ales és el preu. És una de les parts del pollastre més econòmiques, la qual cosa la converteix en una bona opció per fer dinar per a molts i no haver de rascar-se en excés la butxaca. A més, és fàcil trobar ales a les carnisseries i els supermercats.
La recepta de José Andrés
El xef detalla els cinc passos que cal seguir per aconseguir un brou exquisit. El primer és netejar bé les aletes. Això vol dir cremar els pèls que quedin a la pella i passar-hi un tovalló per sobre. El segon és escalfar oli d'oliva en una olla gran i daurar les ales a foc mig-alt i treure-les de l'olla. El tercer és afegir vi blanc sobre l'olla i deixar que bulli i rascar-ne el fons perquè la capa marró restant de la pell de les ales es desenganxi i s'integri amb el líquid.
A continuació cal reincorporar les ales a l'olla i cobrir-les amb aigua mineral. Llavors només quedarà esperar que bulli i deixar-lo reduint durant quaranta minuts. Un cop hagi passat aquest temps i el brou tingui una textura densa, l'últim pas és colar el brou i retirar les parts sòlides. Ja estarà llest per servir.