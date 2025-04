Acaba amb el caos: cinc trucs per tenir organitzada l'agenda del mòbil

Tenir l'agenda de contactes del dispositiu mòbil organitzada, a vegades, és una tasca complicada. Per posar solució a aquest desgavell i treure el màxim partit de les funcionalitats que ofereix, l'expert en tecnologia Toni Noguera revela a la ràdio pública de Catalunya cinc trucs per tenir els contactes en el telèfon ben endreçats.

Utilitzar les eines adequades

En primer lloc, Noguera, en un vídeo compartit a les xarxes de Catalunya Ràdio, recomana utilitzar l'aplicació Contactes de Google -en cas de tenir un dispositiu Android-, o bé Contacts d'iPhone -si el mòbil fa servir programari iOS- per gestionar els contactes.

Molta informació

Un cop dins d'aquestes aplicacions, l'usuari es trobarà amb molts camps disponibles per a cada contacte; en aquests, "hi hem de posar el màxim d'informació possible", apunta l'expert al programa La Tarda de Catalunya Ràdio. D'aquesta manera, podrem saber exactament qui és aquella persona, on treballa o bé el càrrec que ocupa; i això evitarà confusions i equivocacions.

Contactes d'emergència

En tercer lloc, destaca la importància d'establir contactes d'emergència, ja que són als quals podrem accedir amb el telèfon mòbil bloquejat. Així doncs, és una manera de determinar a qui cal avisar si ens passa alguna cosa.

Eliminar duplicats

L'especialista també explica que, al llarg de diverses sincronitzacions i d'utilitzar dispositius diferents, es poden acumular els contactes i que això derivi en una agenda "molt desorganitzada". Per això, és important eliminar informacions duplicades, incompletes o que ja no fan servei.

Ús de pàgines web útils

Per poder corregir aquests i altres errors, Noguera subratlla la utilització d'aplicacions com contacts.google.com o icloud.com -altra vegada, dependrà de si el mòbil és Android o iOS-. Aquestes permeten consultar fàcilment quines informacions estan doblades, entre altres.

Amb aquests consells no hi ha excusa possible per reorganitzar l'agenda de contactes del mòbil i acabar amb el desordre virtual.