Com viure sense pelador a la cuina? Maria Nicolau ho revela

Què passa si no tenim pelador a la cuina? És possible sobreviure sense aquest estri? Maria Nicolau ho té clar i ho ha evidenciat amb tres trucs que ensenyen a l'audiència a pelar tres ingredients d'una manera alternativa a la que coneixem.

El primer mètode, que revela la cuinera en un vídeo compartit a les xarxes de Catalunya Ràdio, va dirigit als ous durs. Per desfer-nos fàcilment de la closca, Nicolau assegura que n'hi ha prou amb treure'ls de l'aigua bullent i passar-los directament a aigua molt freda i deixar-los-hi mig minut. El contrast tèrmic, com explica, fa que la part exterior d'aquest producte no se'ns resisteixi.

El fuet és el segon aliment que abasta Nicolau en el clip de la secció Càssum l'Olla. En aquest cas, aconsella fer "quatre tallets" als laterals al producte carni i posar-lo entre 10 i 15 segons en aigua bullent. "La pell s'haurà estovat i se separarà fàcilment; s'obrirà com una flor", afirma abans d'evidenciar-ho a càmera.

Potser un dels aliments més habituals a pelar i que més mandra fa és la pastanaga. En aquest cas, la cuinera recomana fregar la verdura amb un fregall. Ben ràpid, s'ha desfet de la pell.

Així doncs, no hi ha excusa: no tenir un pelador a l'abast no és un motiu de pes suficient per no cuinar aquests tres aliments.