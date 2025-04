Rentavaixella o fregar a mà? L’OCU revela quina opció consumeix menys aigua i energia

Encara hi ha llars que dubten entre fregar els plats a mà o utilitzar el rentavaixella, però segons un nou estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la balança s’inclina clarament cap al segon. Rentar a mà no només implica més esforç i temps, sinó també un cost energètic i econòmic molt més elevat.

Segons les dades de l’OCU, utilitzar el rentavaixellapot suposar un estalvi significatiu en aigua i electricitat, especialment en habitatges de tres persones o més. De fet, rentar els plats manualment pot gastar fins a cinc vegades més d'aigua, i si l’aigua s’escalfa amb electricitat, el consum energètic també es dispara.

Un cost per rentada que fa pensar

El cost per rentat amb rentavaixella ronda els 14 cèntims, incloent-hi l’amortització de l’aparell, mentre que rentar a mà pot arribar als 45 cèntims si s’utilitza aigua calenta. A més, les pastilles "tot en un" més econòmiques del mercat no superen els 9 cèntims per ús. En termes d’eficiència, el rentavaixellaés clarament l’opció més racional.

També ofereixen beneficis higiènics i pràctics: arriba a temperatures que eliminen millor les bateries i evita l’acumulació de plats bruts a la pica, mantenint la cuina més ordenada. A més, estalvia desgast a la pell de les mans i redueix l’ús de guants i productes agressius.

Què cal fer per maximitzar l’estalvi?

Tot i això, no tot s’hi val. L’OU recomana no esbandir prèviament els plats (un hàbit que anul·la l’estalvi d’aigua) i evitar els programes intensius si no són realment necessaris, ja que poden incrementar el consum fins a un 60% més.

En canvi, els programes "eco" ofereixen un bon rendiment amb un cost mínim. Col·locar correctament els plats i utilitzar un bon detergent també són claus per optimitzar el funcionament de l’aparell.

En definitiva, el rentavaixella no és només una comoditat, sinó una eina d’estalvi intel·ligent, especialment en famílies. Adaptar-lo com a mètode principal per netejar pot marcar la diferència en la factura d’aigua, llum… i també en la tranquil·litat de la cuina.