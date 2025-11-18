Tipus de persianes: la guia definitiva per no equivocar-te

Antigament, hi havia molt pocs tipus de persianes, però actualment són nombrosos els existents.
De fet, és possible que en un futur apareguin encara més opcions, però avui ens centrarem en les que estan disponibles a les tendes especialitzades de persianes enrotllables com comprogar.
Navegant pel catàleg d’un d’aquests comerços es fa evident que la llista d’alternatives existents és enorme. Així doncs, no sorprèn que molts catalans tinguin dubtes en triar una persiana. També és el teu cas? Si la resposta és afirmativa, presta atenció a la guia definitiva que hem elaborat per tu.
Quins tipus de persianes pots instal·lar a la teva llar?
Com acabem de dir, el llistat de persianes disponibles a tendes en línia i establiments físics és molt extensa, començant per unes de les més venudes arreu de Catalunya: les enrotllables.
Molt a prop pel que fa a les xifres de vendes se situen a la classificació dos pesos pesants: les persianes alacantines i les venecianes. Finalment, de la llista també en formen part les persianes d’estoreta.
Quina és la diferència entre persianes enrotllables, venecianes i alacantines?
Les últimes que hem esmentat tenen una diferència clara respecte a les altres: estan compostes de varetes que poden ser de fusta o bambú. Però, és tan evident en parlar de les enrotllables, venecianes i alacantines?
En aquests tres casos, la principal diferència es troba al mecanisme. Mentre que les enrotllables es mantenen ocultes dins una mena de caixa o cofre, les alacantines també s’enrotllen, però ho fan sense la presència d’aquest conjunt. Així doncs, podríem dir que roman penjada a dalt quan el propietari o llogater procedeix a pujar-la o recollir-la.
Pel que fa a les venecianes, estem davant unes persianes que disposen de lames que s’ajusten inclinant-les amb un mecanisme que, seguint l’exemple dels altres models esmentats, és molt intuïtiu, senzill i segur.
Quins avantatges i inconvenients té cada tipus de persiana?
Ara que ja saps les diferències que presenten, ha arribat el moment d’aprofundir en els pros i contres de cada opció. Les persianes enrotllables acostumen a ser les que millor aïllen, però a canvi solen exigir una instal·lació una mica més complexa, tot i que cap d’elles és excessivament complicada en aquest sentit.
D’altra banda, les venecianes ofereixen una òptima regulació de la llum, però tendeixen a acumular una major quantitat de pols, la qual cosa complica una mica la neteja. Acabem amb les alacantines que són ideals per ventilar l’habitatge i queden molt bé tant a interiors com a exteriors, tot i que succeeix el mateix en relació amb l’eficiència: deixen una mica a desitjar si les comparem amb les enrotllables.
Quins materials estan disponibles per a cada tipus de persiana?
En els tres casos les opcions són les mateixes: PVC i fusta. Cal dir que cada material proporciona avantatges i inconvenients: la fusta aporta una calidesa incomparable i una bona capacitat d’aïllament, mentre que el PVC destaca per la seva versatilitat i el menor manteniment.
Quin tipus de persiana és més eficient per a l’aïllament tèrmic?
Com hem comentat abans, la persiana enrotllable és la millor en aquest sentit. A més a més, si és de fusta, el resultat és excel·lent a tots els nivells. No només ens referim a l’eficiència energètica —en aquest cas purament tèrmica—, sinó també a l’acústica.
En definitiva, si vius a una zona de Catalunya a la que hi fa molt fred o que rep constantment l’exposició solar, és preferible que et decantis per una persiana enrotllable de fusta.
Com saber quin tipus de persiana necessites segons les teves finestres?
Ara que hem descrit unes condicions meteorològiques adverses, és un bon moment per comentar que, en cas d'instal·lar les persianes a l’exterior de les finestres, és recomanable optar per models enrotllables o alacantins, especialment de PVC.
Per a les finestres interiors, les persianes venecianes són les que més aconsellen els interioristes experts en la matèria. En qualsevol cas, has de saber que a tendes especialitzades donen forma a conjunts que s’adapten a tota mena de finestres, així com a altres obertures: portes, balcons i, fins i tot, pèrgoles.
Quin tipus de persiana requereix menys manteniment a llarg termini?
Si ets d’aquells catalans als qui no agraden gens les tasques de manteniment i neteja, estàs d’enhorabona: cap d’aquestes persianes són exigents, però n’hi ha una en concret que requereix un manteniment encara menys tediós: les alacantines de PVC. La pols i la brutícia passen a ser història en un parpelleig.
Quin és el millor tipus de persiana segons el teu estil decoratiu i pressupost?
Si el teu pressupost és molt ajustat, així i tot és probable que et puguis permetre unes persianes alacantines de PVC, ja que acostumen a ser les més assequibles.
Ets amant de l’estil rústic o mediterrani? Si has contestat afirmativament, no dubtis a comprar les persianes venecianes, alacantines o enrotllables de fusta, mentre que als catalans que adoren el modernisme cal recomanar-los les de PVC.