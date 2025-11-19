Les postres japoneses virals a xarxes arriben a Barcelona

Els fluffy pancakes o pancakes japonesos són unes postres típiques del Japó que imita la recepta estatunidenca dels famosos pancakes. Aquesta varietat japonesa ha omplert les xarxes fins al punt que s'han viralitzat i han començat a obrir cafeteries especialitzades en aquesta mena de pancakes japonesos.
La cafeteria Kumo a Barcelona és un d'aquests exemples, especialitzada en els pancakes japonesos com el seu nom indica, ja que vol dir “núvol” en japonès. El local al carrer Bailèn va ser una aposta segura, com indica el propietari Bayram Maksatov a betevé. Les primeres setmanes, aprofitant l'èxit d'aquestes postres a les xarxes socials, la cafeteria va atendre molts clients que volien provar els pancakes japonesos.
Aquests estan fets amb ingredients senzills, però el truc perquè quedin tan grossos i esponjosos està en la cocció. Per aquest motiu, i tal com explica Maksatov a betevé, va haver de practicar dos mesos abans amb diferents combinacions fins a trobar l'ideal: una massa homogènia, cremosa i llesta per a cuinar. Una recepta que va haver de compartir amb la resta dels treballadors, òbviament, per poder optimitzar el procés i produir més pancakes per abastar la demanada dels clients.
La recepta i el secret
La base d'aquests pancakes japonesos esponjosos és aparentment senzilla, només duen ous, llet, farina, vainilla i unes gotes de llimona. És en el procés és el que marca la diferència i dona el resultat que s'ha fet viral a xarxes i que obri l'apetit a qualsevol amb només veure una imatge d'aquestes postres.El secret, per tant, recau en els ous, concretament en les clares, que s'han de muntar fins a obtenir una merenga ferma, imprescindible per aconseguir el volum característic d’aquests pancakes. Aquesta merenga es barreja amb la resta de la massa i el resultat és el que podeu observar a l'Instagram de Kumo.
Però aquest no és l'únic secret. Un altre element clau és la planxa especial que utilitzen per cuinar-los, explica Maksatov a betevé, procedent de la Xina i dissenyada per mantenir la temperatura al voltant dels 170 °C. La característica especial d'aquest utensili de la cuina és que ajusta automàticament la calor segons ho requereix la massa, un control que, segons l’equip, és indispensable per aquest tipus de preparacions tan delicades, ja que per fora tenen un color més marró (perquè es torra més la part exterior), però a l'interior són blanques, fet que indica que és essencial controlar la temperatura i el temps de cocció.
El resultat és un pancake alt, tendre i sorprenentment lleuger, ja que la merenga li dona a la massa l'aire necessari per obtenir una textura que es fon a la boca, però conserva tot el sabor. El local també ofereix diferents sabors a la seva carta, des de xocolata, maduixes i vainilla fins a crema catalana o xocolata de Dubai. El preu d'aquests pancakes esponjosos està el voltant dels 13 €.