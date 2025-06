Què és la pasta rosa, el producte de neteja viral?

En termes de neteja, pot semblar que està tot inventat i no hi ha marge de millora, però cada vegada apareixen més productes innovadors que faciliten aquestes tasques sovint tan àrdues. És el cas de la pasta rosa, que s'ha fet viral a xarxes en els últims temps i cada vegada més gent utilitza. Es pot comprar per un preu inferior als cinc euros.

Està feta d'argila i components naturals. No s'ha de confondre amb la pedra tosca natural que s'usa per a la cura dels peus; aquesta pedra està específicament dissenyada per a tasques de neteja. La pasta rosa de neteja és un producte ecològic i una opció cada cop més popular per la seva efectivitat i el seu baix impacte ambiental.

Amb una textura similar a una crema, però prou densa, la manera d'utilitzar la pasta rosa és esparcint-la per sobre de la superfície que es vol netejar i amb un fregall anar netejant-ho tot. Les propietats de la pasta rosa fan que les taques marxin amb molta facilitat i sense necessitat de gaire esforç. En acabar, cal esbandir allò que s'ha netejat.

Es pot fer servir per netejar superfícies de plàstic i vidre, finestres, taules o mobles. Així com tasques de greix, de sabó o acumulacions de brutícia a les rajoles. També funciona per polir i netejar metalls com el coure, el bronze o l'acer inoxidable.