El mètode per eliminar els insectes que arriben a casa per la calor i la humitat

Amb l'arribada de la calor, els insectes són més propensos a aparèixer. Els peixets de plata no són una excepció i fan que s'hagi d'anar més alerta si es presenten en segons quines zones.

Els lavabos i les cuines són els llocs on aquest petit insecte sol trobar-se. Al cap i a la fi, l'arribada del bon temps fa proliferar una major quantitat d'insectes, un clar exemple és l'aparició dels mosquits.

Tot i que quan s'acaba l'estiu, la majoria d'insectes tornen a amagar-se, pels peixets de plata cal esperar unes setmanes. Per aquesta raó és important conèixer com més aviat millor els remeis i tècniques per mantindre'ls el més lluny que es pugui.

Què són els peixets de plata?

També són coneguts com a lepismes i són uns insectes petits i platejats que es troben habitualment a les llars. Sovint es confonen amb les arnes, però a diferència d'aquestes, els peixets de plata no volen.

Aquests petits insectes s'alimenten de midó i sucres, això implica que podem trobar-los a diferents parts de la casa.

Com eliminar-los?

Com és conegut, hi ha diferents tècniques per fer fora a animals indesitjats de les llars, existeixen tant remeis naturals com productes químics. De la mateixa manera, que hi ha dues opcions: fer-los fora o matar-los.

De fet, hi ha moltes situacions que el problema es pot resoldre sense fer mal a l'ésser viu, simplement fent-lo fora o evitar que vingui.

Una manera de fer-los fora sense que prenguin mal és una solució composta per: aigua de l'aixeta, quatre cullerades de farina blanca, menta i oli essencial de citronella.

Aquests elements s'han de barrejar i es crearà una crema espessa. Aleshores, s'ha de tallar una cartolina a tires i xopar-la d'aquesta crema que s'haurà creat.

En col·locar aquestes tiretes de cartolina als llocs on s'han vist els peixets de plata, es començarà a notar una disminució de la seva presència.

Els peixets de plata detesten l'olor de la crema que es crea amb els ingredients esmentats.