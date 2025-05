Posar paper de vàter a la nevera: un truc genial que molts ja fan servir

Pot semblar una absurditat, però posar paper de vàter a la nevera és més beneficiós del que pots pensar. Cal tenir en compte que el frigorífic és un dels electrodomèstics de la llar que cal cuidar amb més precisió. Però, a vegades, aquesta tasca és certament complicada perquè sempre hi ha aliments dins. Doncs bé, aquest truc amb paper de vàter pot contribuir a fer que la nevera mantingui una bona olor.

Anem per passos. Per complir amb aquest truc, abans de res cal buidar la nevera i netejar-la aprofitant, per exemple, un dia que hi tinguem poques coses dins. Ingredients naturals com són el vinagre o la llimona són capaços de deixar l'electrodomèstic en un bon estat després de mesos d'ús, on les taques i les restes d'aliments poden fer acte de presència.

Un cop la nevera estigui ben neta i seca, ja es pot posar en marxa el truc. Tot plegat és força senzill: en primer lloc cal preparar una barreja d'aigua i bicarbonat de sodi -aquest últim es pot trobar de manera fàcil en qualsevol supermercat. Llavors només cal mullar un rotlle de paper de vàter tant a la part superior com a la inferior i posar-lo a la nevera.

Però, que s'aconsegueix realment amb això? Doncs el bicarbonat de sodi serà capaç d'absorbir qualsevol mala olor que, de manera inevitable, sempre es forma amb el pas del temps. La recomanació de fer servir el paper higiènic es deu al fet que és més petit i això permet que càpiga en un racó de la nevera de manera més dissimulada.