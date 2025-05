El truc casolà amb vinagre i una esponja per deixar les paelles ben netes

És habitual veure com les paelles, eina indispensable a qualsevol cuina, es van deteriorant progressivament. Amb taques groguenques produïdes pel foc, per una banda, i més taques a causa del contacte amb aliments. Per fer-les marxar amb facilitat existeixen un parell de productes.

Els recomana un creador de contingut a xarxes. Per netejar la part de la paella que està en contacte amb els aliments aconsella el vinagre de neteja. Aquest producte, econòmicament assequible, s'ha de tirar de forma polvoritzada i deixar que reposi dos minuts. Després amb una esponja o un fregall d'acer cal fregar i esbandir amb aigua per deixar la paella sense taques.

@charlito_cooks Deja tus sartenes de acero como nuevas siguiendo estos pasos. 1️⃣ Para las manchas que son como chorretones blanquecinos o algún resto de aceite que se ha calentado más de la cuenta es suficiente con vinagre de limpieza, un poco de agua caliente y dejar remojar unos minutos. Frota con el nanas si es necesario. 2️⃣ Las manchas más oscuras que se forman en el fondo de la sartén son más complicadas de quitar, suelen ser restos de aceite que se polimeriza. Para limpiarlas vamos a usar limpiahornos o limpiachimeneas, rocía una buena capa y deja reposar 5 minutos. No pases con el tiempo de reposo ya que es un producto bastante corrosivo. Aquí sí que vas tener que frotar con ganas y usar el estropajo metálico. Puedes repetir la operación para las manchas más incrustadas. 3️⃣ Para darle de nuevo un acabado pulido y brillante puedes usar piedra blanca, este paso es opcional pero si te gusta tener las sartenes impecables esta es una gran opción. #sartenes #cazuelas #limpieza ♬ sonido original - Charlito Cooks

Pel que fa a la part de la paella en contacte amb el foc, l'usuari de xarxes recomana el producte que s'utilitza habitualment per netejar les xemeneies. Adverteix que cal posar-se guants perquè és corrosiu, tirar el producte sobre la paella i tapar-la amb una bossa de plàstic durant cinc minuts. Despès, fregar amb un fregall d'acer per deixar la paella "com un mirall".

A banda de la neteja de les paelles, també cal revisar-ne l'ús per evitar que s'embrutin amb facilitat. Els experts adverteixen que els canvis bruscos de temperatura danyen els materials de què estan recoberts els recipients i, per tant, la seva vida útil s'escurça.

Per exemple, posar aigua freda a la paella o la planxa un cop s'ha retirat del foc per evitar que s'assequin les restes que s'han quedat enganxades, o, posar el foc a tota potència perquè el recipient de cocció s'escalfi ràpidament.