El truc per evitar càrrecs de roaming i estalviar dades als viatges internacionals que pocs coneixen

El tradicional servei de roaming, conegut per les seves tarifes elevades i certes restriccions, està deixant pas de manera progressiva a alternatives més assequibles i adaptades a les necessitats actuals dels viatgers. Plataformes com Holafly han guanyat notorietat oferint connexió de dades mòbils a preus molt més competitius, especialment fora de la Unió Europea.

Ara, grans empreses de telecomunicacions com Movistar, Orange i Vodafone també han decidit sumar-se a aquesta tendència i han presentat els seus propis serveis de eSIM internacional, un avenç que suposa un canvi important en la manera com accedim a internet quan estem fora de la Unió Europea, ja que si estem dins, les factures dels dispositius mòbils no s'haurien d'encarir gràcies a una llei establerta el juny del 2017.

Tot i que la eSIM internacional no ofereix exactament les mateixes funcionalitats que el roaming. Per exemple, no permet, fer ni rebre trucades ni SMS amb el teu número habitual, sí que genera un gran interès pel seu preu és molt més atractiu. Cal recordar que fer servir la xarxa mòbil fora de la UE amb les tarifes per defecte pot arribar a costar 12 euros per megabyte, el que equival a una xifra astronòmica de més de 12.000 euros per gigabyte.

Què cal saber abans de fer servir una eSIM

Per començar, no tots els dispositius són compatibles amb aquesta tecnologia, així que cal assegurar-se que el telèfon pot gestionar eSIMs virtuals. Per exemple, els darrers mòbils més moderns i sofisticats ja donen cabuda a més d'una targeta SIM, així si s'és un viatger habitual fora del continent europeu, es poden portar sempre les dues targetes integrades al mòbil i decidir quina usar en cada moment a través de la pantalla. Un es coneix aquest detall tècnic, la configuració és força senzilla: la eSIM proporciona accés a internet al país de destí, però no mantindrà activa la teva línia habitual per a trucades o missatges de text tradicionals.

Tot i això, amb connexió a internet activa, es continua podent fer servir WhatsApp i altres aplicacions de missatgeria, mantenint el teu número habitual per comunicar-te com si res, perquè funciona a través d'internet. Algunes eSIMs ofereixen opcionalment serveis de veu i SMS, però sempre amb números locals del país que estàs visitant. Ja que, en aquest darrer cas, les trucades i SMS funcionen a través d'una via diferent de la d'internet, i per això és necessari el canvi de número de mòbil.

Les operadores es posen les piles

Davant l’èxit creixent de plataformes com Holafly, Airalo o GigSky, i amb l’estiu i les ganes de vacances a sobre, molts usuaris es desplacen a altres països i les grans operadores han mogut fitxa ràpidament per competir en aquest nou mercat. L’objectiu és clar: no quedar-se enrere en un sector en transformació, on cada cop més persones opten per opcions flexibles, digitals i sense sorpreses a la factura.