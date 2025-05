L'error comú en escalfar el menjar al microones

El microones s'ha convertit en un gran aliat a la cuina per escalfar menjar de manera ràpida. Però, moltes vegades, hi ha usuaris que en treure el plat de l'electrodomèstic, després d'haver-li deixat durant uns minuts, tenen la sensació que no ha assolit la temperatura adequada. Això es deu a un error molt comú que té fàcil solució.

De manera instintiva, molts situen el recipient just al mig de la safata del microones i engeguen l'aparell. És aquest pas el que falla, ja que les ones estacionàries que es generen a l'interior es propaguen de manera desigual. Per això, segons experts, la ubicació del menjar pot marcar una gran diferència en el resultat final perquè les ones tenen un impacte diferent sobre els aliments depenent de la seva situació dins de l'estri.

Tot i que col·locar el menjar en el centre pot generar que s'escalfi més ràpidament perquè es troba més a prop de la font d'energia, sovint provoca que sigui necessari reescalfar-lo al cap de poc temps.

En aquest sentit, la recomanació és posar el plat en un extrem del plat giratori del microones per aconseguir un escalfament més uniforme i segur. Deixant l'espai del centre lliure, s'assoleix una distribució més homogènia de l'escalfor.

Així doncs, amb aquest fàcil canvi, s'evitarà que algunes parts del plat s'escalfin massa, mentre que d'altres quedin fredes.