Les set tendències que marcaran la decoració de Nadal (i que no veies venir)

Les tendències decoratives d’aquest Nadal es mouran entre l’exuberància del luxós sofisticat i la serenor del minimalisme rústic. Aquesta és la mirada que ha predominat a les Mercademostracions de Mercabarna-flor, un esdeveniment que ha reunit més de 2.000 floristes i dissenyadors d’arreu de l'Estat per conèixer les novetats creatives i tècniques de la campanya de Nadal.
Durant la jornada, cinc de les principals escoles d’art floral, l’Andalusa, la Catalana, l’Espanyola, l’Institut Les Salines i Rosa Valls, han dut a terme demostracions repartides per tot el mercat. També s’hi ha celebrat el Concurs Nacional d’Art Floral, que enguany ha guanyat la florista Eva Arqués, i diversos tallers centrats en les tècniques i materials sostenibles que marcaran les composicions d’aquesta temporada.
Dues estètiques que s’enfronten… i es toquen
Segons la directora creativa de les Mercademostracions, Marta Arnau, aquest Nadal vindrà marcat per “dos estils decoratius oposats”: el luxós sofisticat i un minimalisme rústic inspirat en l’escandinau, però amb tocs més expressius. El primer aposta per l’opulència i l’abundància d’elements decoratius que s’estenen per tota la casa amb corones, garlandes i rams a cada racó. El segon busca crear espais de calma i calidesa amb línies rectes, colors neutres, espelmes i ornaments discrets.
Tot i les diferències hi haurà punts en comú i és que la connexió amb la natura marcarà totes les tendències i es reflectirà en l’ús d’ornamentacions més sostenibles. També hi haurà coincidències en els colors, els ornaments XXL, l’abundància de rams naturals i el retorn decidit als avets de cultiu.
La decoració d’enguany posa l’accent en els elements orgànics: branques de pi i eucaliptus, fustes naturals, fulles, pinyes, teles com el vellut i el lli, fruites seques, espelmes i cordills de jute o ràfia. L’objectiu és fugir dels materials artificials i reforçar la sensació de proximitat amb la natura, tant en taules com en garlandes, corones i centres florals.
Els rams desbanquen la poinsettia
Un dels canvis més visibles serà la desaparició progressiva de la tradicional poinsettia com a centre de taula. Llars, restaurants i hotels apostaran per rams de Nadal elaborats amb verds i flors naturals combinats amb elements secs o preservats, tenyits amb pigments d’inspiració boscosa: bordeus, granats i morats. L’eucaliptus, la gypsophila o el boix grèvol es barrejaran amb amaril·lis, roses, hortènsies o anthuriums preservats. També guanyaran protagonisme els rams en cascada, amb amarants que cauen sobre el gerro i aporten un aire sofisticat.
Els tons xocolata i terres seran protagonistes i es combinaran amb blancs, bordeus, blaus nocturns i verds intensos. S’hi afegiran detalls en vermell atrevit i tocs metàl·lics, daurats, platejats o coure que aportaran llum i luxe, tant en les dues tendències principals com en les composicions híbrides que s’esperen veure. L’objectiu és donar un aire sofisticat, però també juganer i divertit, a les llars.
Avets vius i llums dinàmiques
Quan l’espai ho permeti, l’avet natural tornarà a ser el protagonista. Els arbres es decoraran amb grans cintes de tela, fusta, vidre i ornaments de fibres naturals, amb un clar predomini de la sostenibilitat. La il·luminació, més dinàmica que en anys anteriors, utilitzarà degradats i efectes intermitents per crear un ambient càlid i viu. La cura pel detall arribarà també a les taules, que incorporaran elements artesans en teles, gerros, portaespelmes i petits obsequis personalitzats per als convidats.