16 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Vida fàcil

Les set tendències que marcaran la decoració de Nadal (i que no veies venir)

Les modes en ornamentació d’aquest any es mouran entre l’exuberància del luxós sofisticat i la serenor del minimalisme rústic

  • Tendències de Nadal a Mercabarna. -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2025 a les 20:02
Actualitzat el 16 de novembre de 2025 a les 20:03

Les tendències decoratives d’aquest Nadal es mouran entre l’exuberància del luxós sofisticat i la serenor del minimalisme rústic. Aquesta és la mirada que ha predominat a les Mercademostracions de Mercabarna-flor, un esdeveniment que ha reunit més de 2.000 floristes i dissenyadors d’arreu de l'Estat per conèixer les novetats creatives i tècniques de la campanya de Nadal.

Durant la jornada, cinc de les principals escoles d’art floral, l’Andalusa, la Catalana, l’Espanyola, l’Institut Les Salines i Rosa Valls,  han dut a terme demostracions repartides per tot el mercat. També s’hi ha celebrat el Concurs Nacional d’Art Floral, que enguany ha guanyat la florista Eva Arqués, i diversos tallers centrats en les tècniques i materials sostenibles que marcaran les composicions d’aquesta temporada.

Dues estètiques que s’enfronten… i es toquen

Segons la directora creativa de les Mercademostracions, Marta Arnau, aquest Nadal vindrà marcat per “dos estils decoratius oposats”: el luxós sofisticat i un minimalisme rústic inspirat en l’escandinau, però amb tocs més expressius. El primer aposta per l’opulència i l’abundància d’elements decoratius que s’estenen per tota la casa amb corones, garlandes i rams a cada racó. El segon busca crear espais de calma i calidesa amb línies rectes, colors neutres, espelmes i ornaments discrets.

Tot i les diferències hi haurà punts en comú i és que la connexió amb la natura marcarà totes les tendències i es reflectirà en l’ús d’ornamentacions més sostenibles. També hi haurà coincidències en els colors, els ornaments XXL, l’abundància de rams naturals i el retorn decidit als avets de cultiu.

La decoració d’enguany posa l’accent en els elements orgànics: branques de pi i eucaliptus, fustes naturals, fulles, pinyes, teles com el vellut i el lli, fruites seques, espelmes i cordills de jute o ràfia. L’objectiu és fugir dels materials artificials i reforçar la sensació de proximitat amb la natura, tant en taules com en garlandes, corones i centres florals.

Els rams desbanquen la poinsettia

Un dels canvis més visibles serà la desaparició progressiva de la tradicional poinsettia com a centre de taula. Llars, restaurants i hotels apostaran per rams de Nadal elaborats amb verds i flors naturals combinats amb elements secs o preservats, tenyits amb pigments d’inspiració boscosa: bordeus, granats i morats. L’eucaliptus, la gypsophila o el boix grèvol es barrejaran amb amaril·lis, roses, hortènsies o anthuriums preservats. També guanyaran protagonisme els rams en cascada, amb amarants que cauen sobre el gerro i aporten un aire sofisticat.

Els tons xocolata i terres seran protagonistes i es combinaran amb blancs, bordeus, blaus nocturns i verds intensos. S’hi afegiran detalls en vermell atrevit i tocs metàl·lics, daurats, platejats o coure que aportaran llum i luxe, tant en les dues tendències principals com en les composicions híbrides que s’esperen veure. L’objectiu és donar un aire sofisticat, però també juganer i divertit, a les llars.

Avets vius i llums dinàmiques

Quan l’espai ho permeti, l’avet natural tornarà a ser el protagonista. Els arbres es decoraran amb grans cintes de tela, fusta, vidre i ornaments de fibres naturals, amb un clar predomini de la sostenibilitat. La il·luminació, més dinàmica que en anys anteriors, utilitzarà degradats i efectes intermitents per crear un ambient càlid i viu. La cura pel detall arribarà també a les taules, que incorporaran elements artesans en teles, gerros, portaespelmes i petits obsequis personalitzats per als convidats. 

Et pot interessar