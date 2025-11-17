Persianes de fusta: guia completa de tipus i quin triar segons la teva necessitat

Els catalans acostumen a passar moltes hores a les seves llars i, per tal d’estar-hi completament a gust, és fonamental encertar amb tots els elements que hi són presents. Un dels més importants són les persianes, ja que augmenten la privacitat i regulen l’entrada de llum. El mercat d’avui dia posa a disposició de propietaris i llogaters una immensa quantitat d’opcions, però a continuació parlarem d’una en concret:
Les persianes de fusta. Per tal d’ajudar-te a prendre una bona decisió, hem elaborat una guia completa en la qual t’explicarem les característiques de tots els tipus de persianes de fusta que existeixen. A més a més, aprofundirem en el manteniment que requereixen, la qual cosa et permetrà triar la més adequada en funció de les teves necessitats i de les que presenta l’habitatge en qüestió.
Què són les persianes de fusta i per què continuen sent tendència
La persiana de fusta es tracta d’un conjunt de lames que, mitjançant un mecanisme com una politja, es poden pujar i baixar depenent del resultat que esperi obtenir la persona que l’acciona. A diferència d’altres persianes, per fabricar-les s’utilitza la fusta que, com veurem més endavant, és un material que aporta nombrosos avantatges.
Tot i que aquest material és el que està més present a les persianes de les que parlarem avui, convé destacar que també n’hi ha d’altres que, concretament, formen part de certs elements com la politja i el fre: metall, PVC, etcètera.
Les persianes de fusta, anys enrere, van començar a adquirir una notable presència arreu del nostre territori, però la seva gran popularitat no ha decrescut pas, sinó més aviat tot al contrari. Això és degut a la gran quantitat d’aspectes positius entre els quals destaquen la disponibilitat de tota mena d’acabats, la durabilitat del material i l'excel·lent resultat tant visual com pràctic que proporciona a totes les estances.
Persianes venecianes de fusta: avantatges, desavantatges i a quins espais triomfen
Comencem per unes de les més sol·licitades a Catalunya: les persianes venecianes de fusta que es recullen d’una manera similar a un acordió.
D’aquestes persianes de fusta destaca l'excel•lent aïllament a nivell tèrmic. Les lames de fusta que en formen part permeten regular l’entrada de la llum. D’altra banda, són ideals per instal•lar a espais exteriors, ja que presumeixen d’una gran durabilitat.
Tal com succeeix amb pràcticament qualsevol producte, no tot és positiu en parlar de les persianes venecianes de fusta. A causa del fet que les lames són horitzontals, és habitual que acumulin pols. Això sí, amb un bon manteniment com el que descriurem després, no és complicat que romanguin en un estat òptim a l'interior i a l'exterior, triomfant a ambdós espais.
Persianes alacantines de fusta: l’opció mediterrània que poques persones coneixen bé
D’unes persianes que es recullen passem a unes altres que s’enrotllen. En efecte, parlem de les alacantines de fusta. Continuant amb l’exemple anteriorment descrit, cal dir que la seva resistència és molt bona, ja que es fabriquen mitjançant fusta de pins de Sòria.
Les cadenes metàl·liques que uneixen les lames de la persiana de fusta també proporcionen molta durabilitat. En definitiva, les despeses realitzades per tal d'instal·lar persianes alacantines de fusta a la teva llar acaben amortitzant-se amb escreix.
A diferència d’altres persianes, no permeten controlar de manera tan precisa la posició de les lames i, a vegades, requereixen un esforç addicional en manipular-les. Així i tot, molts catalans es decanten per aquests models, ja que consideren que els avantatges són superiors a les petites contres que poden tenir.
Estors d’estoreta de bambú i fusta: quan són la millor alternativa
Acabem amb una alternativa que, als darrers anys, ha experimentat un augment de les vendes: l’estor d’estoreta de bambú i fusta. Abans era impossible trobar una solució que proporcionés la funcionalitat moderna que s’espera en ple segle XXI i mantingués l’elegància tradicional. Gràcies a aquests conjunts, avui dia és més que factible.
Els estors d’estoreta de bambú i fusta són ideals per aquells catalans que desitgen reflectir l’estil mediterrani als seus habitatges. També són recomanables per a les persones que no tenen coneixements o pràctica i volen poder instal·lar-los a les seves finestres sense complicacions de cap mena.
Manteniment específic segons el tipus: el que necessita cada una
Després de la instal·lació de les persianes de fusta no acaben les tasques a dur a terme. Addicionalment, és necessari realitzar un manteniment que, per sort, en cap dels tres casos és complicat. De tota manera, cal saber què s’ha de fer per tal d’obtenir un resultat immillorable.
Amb les persianes venecianes i alacantines s’aconsella la utilització d’un atrapa pols o d’un drap suau, mentre que amb els estors d’estoreta també es recomana l’aspirador, sempre que el raspall no sigui dur.
Sigui quin sigui el conjunt pel qual et decantis de persianes de fusta, no utilitzis productes químics abrasius, ja que la fusta podria pagar-ne les conseqüències a curt termini. Si ho fas bé, romandrà en perfecte estat a la teva finestra, porta, balcó o pèrgola durant una dècada.