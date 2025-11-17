El truc per comprovar si una benzinera posa menys combustible del que indica

Des de la pandèmia de la Covid i la guerra a Ucraïna i el bloqueig al comerç amb Rússia, el preu de la gasolina i el dièsel s'ha disparat. Queda lluny l'euro el litre al qual estaven acostumats els conductors dels 2000 i 2010 i, ara, baixar de l'1,50 és un bon negoci. Per aquest motiu, molts opten per benzineres de baix cost, tot i que les males llengües alerten que pot no ser del tot segur. Entre altres motius, perquè mostren dubtes entorn la quantitat real de combustible que raja dels dispensadors.
Què hi ha de cert en aquestes acusacions? La llei espanyola és molt estricta amb les benzineres i regula les seves pràctiques per evitar fraus. Per exemple, tots els sortidors que s'instal·len venen calibrats de fàbrica i s'instal·len precintats. I, a més, la llei obliga les gasolineres a oferir un sistema de comprovació homologat als clients si aquests ho sol·liciten.
Es tracta d'un recipient tubular de vidre amb marques que indiquen la quantitat exacta de combustible. Si el conductor ho exigeix, els treballadors de la gasolinera li han de proporcionar i fer la prova davant seu. El client paga 10 litres i es dipositen al recipient. Si marca 9,5 litres o més, amb un marge d'error de 0,5 litres, es considera que tot està en ordre. Ara bé, si no arriba a 9,5 litres, es tracta d'una infracció sancionable.
El moment precís en què s'ha de posar benzina al cotxe
No és el mateix emplenar el dipòsit de gasolina o dièsel quan queda una quantitat ínfima de combustible que fer-ho quan el nivell del tanc està per la meitat. Per això, és crucial saber en quin instant cal parar en una gasolinera, ja que si es fa amb un nivell de carburant massa baix o alt, el resultat podria ser catastròfic i produir-se una severa avaria en l'automòbil.
La millor situació en la qual es pot posar gasolina en una gasolinera és quan el dipòsit del vehicle està a entre un 20% i un 25% de la seva capacitat, ja que si se sobrepassen molt aquests marges, el cotxe podria sofrir un problema mecànic, alguna cosa que cap conductor vol que succeeixi.
La realitat és que el dipòsit no s'ha d'omplir quan està en el mínim de la reserva. L'excessiva falta de carburant pot provocar severs danys en la bomba de combustible, ja que s'assecaria i obstruiria el filtre, la qual cosa podria portar a un menor rendiment del mateix motor o una avaria en el sistema d'injecció si el teu vehicle és dièsel.