El moment precís en què s'ha de posar benzina al cotxe

Si eres del tipus de persona que prefereix viatjar en cotxe ja sabràs que durant els trajectes llargs per carretera, també has de programar les parades per posar benzina i calcular més o menys depenent de la capacitat del teu cotxe. Això sí, no són molts els conductors que coneixen quin és el moment idoni per a detenir-se en una estació de servei i omplir el dipòsit, ja que depenent del nivell de carburant que quedi, no sempre és bona idea fer-ho.
No és el mateix emplenar el dipòsit de gasolina o dièsel quan queda una quantitat ínfima de combustible que fer-ho quan el nivell del tanc està per la meitat. Per això, és crucial saber en quin instant cal parar en una gasolinera, ja que si es fa amb un nivell de carburant massa baix o alt, el resultat podria ser catastròfic i produir-se una severa avaria en l'automòbil.
Ni molt buit ni molt ple
Quan es tracta de decidir en quin moment parar a una benzinera per omplir el dipòsit hi ha dos tipus de persones. Hi ha qui intenta aprofitar al màxim i es detenen en la benzinera quan la reserva de l'automòbil està ja a nivells irrisoris. I també n'hi ha que prefereixen previndre la manca de benzina i opten per parar en un assortidor quan encara els queda mig tanc ple. Però cap dels dos casos és el moment ideal per a fer-lo.
La millor situació en la qual es pot posar gasolina en una gasolinera és quan el dipòsit del vehicle està a entre un 20% i un 25% de la seva capacitat, ja que si se sobrepassen molt aquests marges, el cotxe podria sofrir un problema mecànic, alguna cosa que cap conductor vol que succeeixi.
En quin moment no s'ha de posar gasolina
La realitat és que el dipòsit no s'ha d'omplir quan està en el mínim de la reserva. L'excessiva falta de carburant pot provocar severs danys en la bomba de combustible, ja que s'assecaria i obstruiria el filtre, la qual cosa podria portar a un menor rendiment del mateix motor o una avaria en el sistema d'injecció si el teu vehicle és dièsel.
El millor és no esperar en cap concepte a aprofitar al màxim el dipòsit de combustible. El més recomanable és esperar que hi hagi, aproximadament, un quart del total per emplenar el tanc, perquè d'aquesta manera s'evitaran possibles avaries que podrien truncar el viatge.