El motiu de salut pel qual no hauries de trepitjar paneroles

Amb l'arribada de la calor, especialment durant la primavera i l'estiu, les paneroles fan acte de presència a moltes cases. Aprofiten qualsevol petit espai, habitualment humit, per colar-se a la recerca de menjar i refugi. Són ràpides, resistents i difícils de detectar a plena llum del dia, però si en trobes una a la cuina o al lavabo han de saltar totes les alarmes.

La nostra reacció més habitual és trepitjar-la o intentar aixafar-la amb qualsevol utensili que tinguem a mà. Ara bé, hi ha un motiu de salut pel qual no ho hauries de fer: aixafar una panerola augmenta el risc de contaminació a casa. Això és el que apunta un informe de l'Institut de Biomedicina de Veneçuela, que apunta que els insectes actuen com a vectors de bacteris, virus, fons i paràsits.

Els bacteris es mantenen un cop les paneroles han mort

El problema és que aquests microorganismes poden romandre actius inclús després de la mort de l'insecte. Dit d'altra manera, el fet de trepitjar o aixafar la panerola només fa que es pugui alliberar tot aquest contingut en l'entorn de la llar. L'estudi, anomenat La panerola com a vector d'agents patògens, recull un total de 50 referències científiques i analitza el paper d'aquests insectes com a transmissors de bacteris, virus i fongs.

Arran de la investigació, s'ha demostrat que hi ha almenys 40 espècies de bacteris patògens que poden sobreviure en l'intestí o a la superfície externa de les paneroles. Entre aquests elements hi ha la salmonel·la i la shigel·la, responsables de diarrees o febres; l'escheríchia coli, implicada en infeccions intestinals i urinàries; i altres components associats a pneumònies i altres infeccions que requereixen hospitalització.

Aixafar la panerola allibera elements contaminants

La realitat, doncs, és que aixafar la panerola no posa fi al perill de l'insecte, sinó que només allibera els components que conté a l'interior. L'informe explica que, fins i tot quan ja estan mortes, les paneroles poden actuar com a reservori de bacteris durant uns quants dies. Fins i tot la superfície on ha estat aixafada pot quedar contaminada si no es neteja i es desinfecta de manera immediata.

Alguns experiments han demostrat que els bacteris han sobreviscut als excrements de les paneroles durant més de 140 dies. En altres casos s'ha demostrat que els insectes podien continuar transmetent aquests mateixos bacteris durant diverses setmanes després que se'ls hagi matat.

Com actuar si veus una panerola a casa

Davant això, doncs, quan es veu una panerola a casa cal un punt de paciència. De primeres, cal evitar el contacte directe, la qual cosa implica que no s'ha d'aixafar l'insecte. El remei més útil és fer servir trampes o insecticides específics, mentre que un cop la panerola ha mort cal rentar de manera immediata qualsevol zona que hagi estat en contacte amb l'insecte.

Solucionat el cas individual, també cal tenir en compte que pot tractar-se del primer indici d'una plaga activa. Es tracta d'insectes nocturns que tendeixen a amagar-se, per la qual cosa veure'n un durant el dia és un senyal important. Per evitar-les, cal netejar amb intensitat qualsevol part humida com la cuina o el lavabo, a més de tancar bé els cubells de les escombraries, no acumular massa restes i evitar la humitat a la llar.