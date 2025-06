Les fulles de llorer col·locades on toca acabaran amb les paneroles

Les paneroles són una de les plagues domèstiques més comunes i desagradables. Es colen per les esquerdes més petites i es refugien en llocs foscos, humits i càlids, com la cuina o el bany. Tot i que existeixen molts productes químics per combatre-les, cada cop més persones busquen alternatives naturals i segures per mantenir-les allunyades de casa seva. Una de les més populars i efectives és l’ús de fulles de llorer.

El llorer (laurus nobilis), una espècie aromàtica molt habitual a les cuines catalanes per la seva utilitat en receptes mediterrànies, també és un repel·lent natural contra les paneroles. Aquestes fulles tenen compostos volàtils com l'eucaliptus i el metileugenol que resulten insuportables per les paneroles, fet que les manté a ratlla. Per aquest motiu, col·locar fulles de llorer en llocs clau pot ajudar a prevenir-ne la presència.

A part, un aspecte avantatjós d'aquest mètode natural és l'aroma que pot deixar per les zones de la casa on situem les fulles, que afavoreix a una atmosfera relaxant. És a dir, és totalment agradable pels humans i desagradable pels insectes.

On posar-les?

El lloc més recomanat per situar les fulles de llorer és sota la pica de la cuina. Aquesta zona, sovint humida i propera a canonades o esquerdes, sol ser un punt d’entrada freqüent per a les paneroles. Per solucionar la seva presència indesitjable de les paneroles es pot posar un petit feix de fulles, tant fresques com seques, a banda i banda del moble de sota la pica i les paneroles començaran a no acostar-s'hi.

Altres punts útils per repartir fulles de llorer inclouen darrere dels electrodomèstics, dins dels armaris on es guarden aliments, prop del cubell de les escombraries i en zones fosques i poc ventilades. En el bany també és útil col·locar-ne prop de les canonades o dels desaigües.

És important renovar les fulles cada dues o tres setmanes, especialment si són fresques, ja que amb el temps perden part de la seva olor i, per tant, de la seva efectivitat. A més, com que es tracta d’un remei natural, és totalment segur per a infants i mascotes, i no contamina l’ambient de la llar, al contrari: l'aromatitza.

En definitiva, el llorer no només és útil a la cuina per donar gust als plats, sinó que també pot convertir-se en un aliat discret, però eficaç per mantenir la casa lliure de paneroles, d’una manera ecològica, econòmica i segura.