S'estavella a l'Índia un avió amb 242 passatgers amb destí Londres

Un avió d'Air India s'ha estavellat amb 242 passatgers que viatjaven amb destinació a Londres, a l'aeroport de Gatwick. L'accident ha succeït aquest dijous a la ciutat nord-occidental índia de Ahmedabad, a la província de Gujarat.

La companyia aèria ha informat sobre la procedència dels viatgers i es confirma que no hi ha catalans entre les víctimes. En el vol viatjaven 169 ciutadans de l'Índia, 53 del Regne Unit, set de Portugal i un del Canadà. I segons una publicació d'Air India a X "els ferits estan sent traslladats als hospitals més propers".

L'avió sinistrat és un Boeing 787-8 Dreamliner que s'ha enlairat a les 13:38 hores (hora local) i s'ha estavellat en una zona residencial prop de l'aeroport deixant restes de l'avió en els terrats dels edificis de la zona. Les imatges han estat enregistrades per un veí i mostren l'explosió l'avió i com neix una fumarada negra i espessa, donat que l'aeronau anava carregada de combustible per fer un vol de llarga durada.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha qualificat les imatges com a "devastadores", en unes declaracions recollides per la BBC. Per ara, també ha confirmat que s'ha "establert una línia telefònica pels passatgers" a la vegada que ha recalcat que està "cooperant totalment" amb les autoritats en la investigació del sinistre.

AirIndia plane crashed in a residential area. The nearby buildings has caught fire. #planecrash pic.twitter.com/OU6IsXKxAE — Mohit Chauhan (@mohitlaws) June 12, 2025

L'aeroport de Ahmedabad ha anunciat en un comunicat que s'ha perdut el senyal de l'avió en menys d'un minut després de l'enlairament, quan ja es trobava a uns 190 metres d'altura. També ha confirmat que "totes les operacions aèries han quedat temporalment suspeses fins a nou avís".