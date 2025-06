Un tiroteig en una escola d'Àustria deixa com a mínim vuit morts

Un tiroteig en un institut de Graz, la segona ciutat d'Àustria, ha deixat com a mínim vuit morts i diversos ferits i ha obligat la policia antiterrorista desplegar una operació a gran escala el matí d'aquest dimarts. Les primeres dades apunten que es tracta d'un atac per part d'un alumne, que ha disparat contra professors i companys i després s'ha suïcidat, tal com ha confirmat l'alcaldessa de la ciutat, Elke Kahr.

Kahr ha especificat que les víctimes mortals són un adult i set estudiants, abans de confirmar que el sospitós del tiroteig també ha mort, sense que ara com ara hagin transcendit les identitats de les víctimes o el motiu del succés, segons ha recollit el diari austríac Die Presse. Al seu torn, la policia austríaca ha assenyalat al compte a la xarxa social X que l'operació ha inclòs l'enviament de membres de la unitat de les forces especials Cobra.

Així, ha recalcat que el desplegament inclou la vigilància d'un helicòpter a la zona on està situada l'escola i ha confirmat l'evacuació del centre i l'enviament d'equips de suport psicològic per a les famílies de les víctimes. "La situació està controlada. No s'espera que hi hagi més perill", ha apuntat la policia, en aparent referència que només hi hauria un sospitós del tiroteig, que ha deixat a més un nombre indeterminat de ferits, inclosos diversos que han estat hospitalitzats.