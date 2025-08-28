La DGT explica el significat del nou senyal S991f: incomplir-lo té multa i retirada de punts

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha actualitzat el catàleg oficial de senyals de trànsit que està en vigor el pròxim 1 de juliol. Amb l'objectiu d'adaptar la senyalització a les noves formes de mobilitat i fer-la més clara, directa i visible per als conductors, l'organisme que depèn del govern espanyol ha incorporat nous senyals i n'ha eliminat d'altres, mentre que de mica en mica va explicant el significat exacte de cadascun.
Un dels nous senyals més cridaners és el S991f, que ve a reforçar una norma que ja existia, però que bona part dels conductors solen ignorar. Amb l'objectiu de conscienciar els usuaris de la carretera, la DGT ha compartit a través de xarxes socials una publicació en què explica el vertader significat del nou senyal.
Què vol dir el nou senyal S991f?
Aquest nou senyal indica l'existència d'un dispositiu de control de separació mínima entre vehicles en un punt o tram d'una autopista o autovia, tal com ha detallat la DGT. Dit d'altra manera, el que fa el senyal és advertir del pas per una mena de radar que calcula si la distància de seguretat obligatòria entre vehicles és la requerida.
La voluntat és instal·lar sistemes tecnològics que verifiquin els metres exactes que hi ha entre dos vehicles perquè no s'incompleixi la norma. Es tracta d'un rectangle blau amb un contorn blanc en què apareixen les icones d'un cotxe, un autobús i una moto i un símbol vermell i blanc que alerta de la distància requerida.
La imatge pot resultar familiar als conductors perquè combina el senyal dels radars i el de la distància de seguretat obligatòria. Cal dir que no és una de les infraccions que més cops es castiga, però la DGT recorda que és obligatori mantenir la distància de seguretat estipulada amb el vehicle de davant.
A més, aquesta separació ha de ser més gran davant la climatologia adversa. En tot cas, incomplir la distància obligatòria causa un de cada sis accidents a la carretera i, per aquest motiu, hi ha establertes multes de fins a 200 euros i la retirada de quatre punts del carnet de conduir.