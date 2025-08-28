Un mecànic alerta d'un error comú a l'hora d'aparcar el cotxe: «Pots acabar al taller»

Molta gent té un cotxe, però en té cura com caldria. Per això, és habitual que els conductors tinguin mals hàbits pel que fa al manteniment del vehicle que, en alguns casos, poden comportar trencaments i la necessitat de passar pel taller, amb la despesa econòmica que això comporta.
En aquest sentit, el mecànic Juan José Vicente Pizaro, de Tallers Ebenezer de Sevilla, ha alertat en un vídeo a les xarxes socials sobre una pràctica concreta que està molt estesa i que s'acostuma a pensar que és un truc eficient. "Fa incrementar la tensió sobre algunes peces i hi ha el risc que es trenquin", ha explicat.
Parla d'aparcar amb les rodes orientades cap a un costat. Molts conductors ho fan quan estacionen en pendents, per prevenir que el vehicle es deixi anar i caigui enrere. "D'aquesta manera, estem canviant la inclinació del cotxe i la tensió d'alguns components", detalla.
A més, el mecànic avisa que el risc augmenta amb alguns models de gamma alta, de Mercedes-Benz i BMW entre altres, perquè tenen un sistema de direcció que afavoreix la conducció amb l'aplicació d'una lleugera inclinació de les rodes a l'hora de girar. Sigui com sigui, el risc real apareix quan es deixa el cotxe aparcat d'aquesta manera durant molt de temps i en un pendent.
Segons Vicente, aquests dos factors fan que s'accentuï la pressió sobre les peces involucrades en el funcionament de les rodes, així com les suspensions. A la llarga, petits danys poden provocar desviaments en la direcció del cotxe i, fins i tot, es poden arribar a trencar completament. Per això, l'expert recomana prevenir i comprovar sempre que es deixa el volant recte quan s'abandona el vehicle.
Evita aquest error freqüent quan posis gasolina
Una altra pràctica perillosa i errònia és la de dipositar una mica més de gasolina quan el sortidor es desconnecta perquè detecta que el tanc està ple. Això passa gràcies a una vàlvula de seguretat que evita sobrepassar la capacitat del tanc. El fet és que hi ha qui encara posa una mica més de gasolina per aprofitar. El que els conductors no saben és que no és útil, ja que aquest líquid extra va a parar al filtre de carbó i pot arribar a danyar-lo, augmentant les emissions del vehicle i perjudicant el seu rendiment.