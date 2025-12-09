La nova fase del judici als Pujol obre la via sobre l'Operació Catalunya

El judici a la família Pujol es reprèn aquest dimecres amb els primers testimonis cridats a declarar. Es tracta de Núria Pujol Gironès, filla de Jordi Pujol Ferrusola; Cristina de Francisco, que va ser secretària del primogènit de l'expresident; i l'empresari José Luis Perelló. Els 252 testimonis més que han de passar per l'Audiència Nacional encara no tenen data, però hi ha alguns noms assenyalats en vermell per les defenses a l'hora de mirar d'estructurar la presència de l'operació Catalunya en la causa. N'hi ha dos que sobresurten: María Victoria Álvarez, exparella de Pujol Ferrusola i a sou de la policia patriòtica, i Joan Pau Miquel, exconseller delegat de la Banca Privada d'Andorra (BPA).
Per què aquests dos testimonis són clau per tal que la família -o almenys alguns dels seus membres- pugui posar sobre la taula les maniobres de l'Estat contra ells en el marc de les operacions encobertes per frenar el procés. L'operació Catalunya no és investigada per cap jutjat i, en el marc de la causa contra els Pujol, només apareix en el context de les defenses. La presumpta deixa, en aquest sentit, disposa de dues dimensions: com es va gestar i com va créixer des de la quantitat inicial fins als milions d'euros que es van generar; i com el govern espanyol liderat per Mariano Rajoy va moure fils per tal que els moviments financers de la família servissin per desacreditar l'independentisme.
Abans que arrenquin els testimonis, en tot cas, caldrà que el tribunal resolgui les qüestions prèvies, que van centrar les primeres jornades a San Fernando de Henares. Els Pujol van plantejar dubtes sobre la competència de l'Audiència Nacional, i aquest dimecres se sabrà què en pensen els jutges. Un cop definida aquesta qüestió serà quan començaran a desfilar les veus reclamades per totes les parts amb la intenció d'escatir les principals preguntes del judici: d'on ve la deixa? Va créixer a través d'inversions liderades pel Júnior o bé es va engreixar a través de comissions irregulars? Funcionava la família amb una fórmula d'associació il·lícita, com sosté la Fiscalia?
El ministeri públic sosté que la causa no té res a veure amb la política, tot i que hi ha defenses -com la d'Oriol Pujol Ferrusola, en mans de Francesc Sànchez, que va ser estret col·laborador seu a Convergència- que sí que li posaran aquest accent. Per això els testimonis -quan arribin- d'Álvarez i Miquel són claus per intentar demostrar les maniobres de l'Estat en contra dels Pujol. En el cas de l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, ha quedat acreditat que cobrava de la policia patriòtica. El 2013 ja va declarar davant la justícia, quan feia poc que havia transcendit el dinar amb Alícia Sánchez-Camacho, en aquell moment cap de files del PP a Catalunya, a la Camarga. És l'àpat fundacional de l'Operació.
La pista andorrana
El fet que Álvarez declarés que el primogènit de l'expresident de la Generalitat portava "bosses" amb centenars de milers d'euros en efectiu cap a Andorra va posar sobre la pista les autoritats, tot i que la investigació més ambiciosa només va arribar després de la confessió de Pujol, el juliol del 2014. El comunicat amb el qual el fundador de Convergència va admetre l'existència de diners a l'estranger va venir precedit d'informacions al diari El Mundo que acreditaven el moviment de capitals a l'estranger per valor, en aquell moment, de 3,4 milions d'euros. Són les informacions que van fer que Artur Mas perdés la confiança en Oriol Pujol, que va plegar com a secretari general del partit poc després.
Si Andorra juga un paper cabdal en tota aquesta història és, també, pel paper que va jugar l'Estat amb relació a la BPA. El seu conseller delegat, en la comissió d'investigació al Congrés, va detallar totes les maniobres que van portar a la dissolució del banc. "Vam ser víctimes d'un atac contra la nostra honorabilitat, a mans d'uns policies que eren dirigits per uns polítics sense escrúpols. Si s'estudia el lawfare, els puc assegurar que el ministre [Jorge] Fernández Díaz va anar a classe i va aprovar", va insistir Miquel. "Els comptes que estaven dipositats a BPA el 2014 van ser regularitzats per Hisenda abans de la intervenció. Els Pujol van pagar a Espanya el procés de regularització", va relatar.
"Respecte a l'operació Catalunya, el que no consta no es coneix, i no es poden introduir qüestions polítiques en una qüestió processal i jurídica", va indicar el fiscal Fernando Bermejo en el tràmit de les qüestions prèvies. El judici als Pujol és especialment complex, pels delictes que s'hi tracten -el de blanqueig de capitals ha obligat les defenses a preparar-se molta doctrina, amb la idea que cal desacreditar l'existència d'un delicte precedent perquè l'acusació no el pugui estructurar- i per la transcendència de les persones que s'asseuen a la banqueta. En la fase dels testimonis, això sí, l'operació Catalunya gaudirà de tot el protagonisme que, fins ara, ha estat esquivant als jutjats.