Els Pujol es defensen: un llibre, delictes inconcrets i l'operació Catalunya

Jordi Pujol no es connectarà al judici fins que li toqui declarar, a la primavera, si no és que el tribunal el deixa fora de la causa abans. Els seus fills sí que han assistit a les dues primeres sessions del judici, centrades en les qüestions prèvies, en què les defenses ja han esbossat quina serà la línia que seguiran a l'Audiència Nacional. Els advocats de la família han posat l'accent en diversos elements per mirar de frenar la vista oral, arguments que s'han mogut entre la competència del tribunal, la prescripció dels delictes, la poca concreció de les acusacions i l'ombra de l'operació Catalunya.
Els acusats -Pujol i els set fills, i una desena d'empresaris propers a Convergència- no declararan fins al final del judici. Aquests pròxims mesos, el protagonisme se l'endurà l'habilitat dels advocats i els testimonis, més de 250, que desfilaran per San Fernando de Henares. Després d'onze anys d'instrucció, i una causa que fa referència a fets anteriors, els advocats han argumentat davant del tribunal que bona part dels delictes econòmics ja han prescrit. Ho va dir dilluns, per exemple, Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, que va demanar deixar fora de la causa dos delictes fiscals que se li atribueixen.
La deixa existia
La causa mira d'escatir l'origen de la fortuna de la família Pujol. Si realment tot venia d'una deixa de l'avi Florenci o bé es van enriquir de manera il·legal a través de comissions per contractes d'obra pública. Aquest dimarts, la defensa que representa Mireia, Marta, Pere i Oleguer Pujol ha presentat al tribunal el llibre Banca Catalana, més que un banc, més que una crisi i una publicació del Butlletí Oficial de l'Estat per mirar d'acreditar l'existència de la deixa no declarada a Andorra. Així, l'advocat Pau Ferrer ha intentat demostrar que la fortuna venia de l'herència, no pas de les corrupteles de la família. Tant el llibre com el BOE diuen que Florenci Pujol tenia diners sense declarar a Andorra, que són els que van acabar als comptes de la família.
Poca concreció dels delictes
Un dels arguments de pes que s'han posat sobre la taula és el de la inconcreció. Les defenses consideren que ni la Fiscalia ni l'Advocacia de l'Estat han detallat prou els fets delictius que s'atribueixen a la família i als empresaris, i això suposa una indefensió. Els advocats han argumentat que, quan es parla de contractes públics que es van donar a empreses a canvi de comissions, no es detallen ni quins contractes són, ni de quina administració catalana, ni quina influència va exercir la família -o el membre concret de la família- sobre els encarregats d'atorgar els projectes.
Aquest mateix dimarts, la defensa dels germans Marta, Mireia, Pere i Oleguer Pujol Ferrusola, ha denunciat una "lesió del dret de defensa", precisament per aquesta poca concreció i perquè no s'individualitzen els delictes. Es tracta la família com un bloc. En aquest sentit també ha anat la defensa de Mercè Gironès, exparella del Júnior, que ha al·legat "indefensió" pel fet que no se li atribueix cap delicte concret sinó que només apareix a la causa fent tàndem amb la seva exparella. "És un delicte ser parella o exparella de Jordi Pujol Ferrusola?", es preguntava la defensa a la sessió de dilluns.
Les clavegueres de l'Estat, sobre la taula
No tot són arguments tècnics. En la causa dels Pujol hi ha indicis raonables de delicte, però també n'hi ha en clau política. El cas sorgeix amb l'auge del procés i diversos responsables de la policia patriòtica han admès que es va buscar informació sobre els Pujol per mirar de frenar l'independentisme. Les defenses de la família, sobretot els advocats de Josep i Oriol Pujol. En només dues sessions, el tribunal ja ha escoltat les denúncies per les maniobres de les clavegueres de l'Estat per treure draps bruts de la família i les defenses han retret que s'hagin descartat testimonis com el de Villarejo o que no es vulgui obtenir informació de la causa que s'investiga a Andorra sobre les pressions del govern Rajoy per obtenir informació bancària dels Pujol.
Un argument, el de l'operació Catalunya, que també han posat sobre la taula empresaris implicats en la causa, com Carles Sumarroca. La defensa ha denunciat una "persecució" contra la família per ser amics de la família Pujol, com ja va passar amb el seu pare. Per altra banda,els empresaris acusats de pagar comissions a canvi de contractes públics s'han centrat a assenyalar que els delictes econòmics que s'investiguen ja han prescrit, a denunciar "imputacions genèriques" o, directament, no acusar per cap delicte concret. Les defenses sostenen que no es van fer factures falses a Jordi Pujol Ferrusola per tapar la corrupció, sinó que realment la feina va existir. Dimecres hi diran la seva la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.