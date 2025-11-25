Jordi Pujol no es connectarà al judici fins que hagi de declarar

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no s'ha connectat per videoconferència des del seu pis de Barcelona a la segona sessió del judici contra ell i la seva família que se celebra des d'aquest dilluns a l'Audiència Nacional. El tribunal va decidir que sigui jutjat per suposada corrupció, però li va permetre que no es connectés fins que declari al final del judici, a la primavera, que és el que previsiblement farà si abans no se l'exonera abans pel seu mal estat de salut. En canvi, els seus set fills sí que han acudit presencialment a la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares tot i que no hi estaven obligats. El tribunal els permet acudir només els dies que es practiquin proves directes contra ells.
El pare té 95 anys i va passar la setmana passada ingressat a la Clínica Sagrada Família per una pneumònia, va ser visitat per tres metges per tal de determinar que no podia ser jutjat. Fins al final va voler declarar i assumir la responsabilitat de defensar-se, però la defensa, la setmana passada, va demanar que se l'eximís del procediment. Els advocats donaven pràcticament per fet que seria exclòs de la causa, com ja havia passat amb Marta Ferrusola, però finalment l'Audiència Nacional ha contravingut les recomanacions dels forenses. La vista oral s'allargarà fins a la primavera de l'any vinent.
L'expresident de la Generalitat està en el punt de mira des d'abans de la confessió, tot i que només després de la carta en què admetia tenir diners a l'estranger va servir per iniciar la causa contra ell. La instrucció del cas s'ha allargat durant dotze anys, en els quals han aparegut, també, les revelacions sobre l'Operació Catalunya. En l'origen de la trama també hi ha el dinar a La Camarga entre Alícia Sánchez-Camacho i María Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola. El fill gran de Pujol, que és a qui la Fiscalia li demana la pena de presó més gran, va passar per la presó el 2017 i és assenyalat com a responsable de fer créixer, presumptament, els diners a l'estranger.
Les primeres sessions del judici estan centrades en les qüestions prèvies, per mirar d'anul·lar el procediment. Les defenses de la família Pujol han posat sobre la taula l'operació Catalunya, han demanat que despareguin alguns delictes que haurien prescrit i també han qüestionat la competència de l'Audiència Nacional per jutjar els fets. Aquest dimarts, els advocats dels empresaris continuaran presentant qüestions prèvies.