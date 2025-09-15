El judici contra la família Pujol ja té data: 254 testimonis declararan durant sis mesos

L'Audiència Nacional preveu començar el judici contra la família Pujol el 24 de novembre -15 dies després del calendari fixat inicialment- i enllestir-lo sis mesos després, el 14 de maig de 2026. El calendari actual marca 42 sessions en diferents dates dels mesos de novembre i desembre del 2025 i gener, febrer, març i abril del 2026.
En total, desfilaran per l'Audiència Nacional 254 testimonis. Els Pujol s’enfronten a acusacions d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l'execució. La Fiscalia sol·licita nou anys de presó per a Jordi Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès.
Jordi Pujol i els set fills, al banc dels acusats
El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral fa de quatre anys, el 2021. S’asseuran al banc dels acusats l’expresident Pujol, els seus set fills i 16 persones més, entre elles empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, una de les investigades, va morir el 8 de juliol del 2024.
Entre els que declararan al llarg d’aquests sis mesos hi ha polítics, empresaris i membres de cossos policials. Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i els exresponsables de la Banca Privada d'Andorra són alguns dels testimonis que passaran pel tribunal.
També l'ara conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que vas ser líder d'Unió, l'exconseller de Medi Ambient amb ICV Salvador Milà o l'empresari Jordi Puig, germà del també exconseller Felip Puig, a més de l'assessor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté.