Després d'uns dies de calma i estabilitat, aquest dimecres marca un punt d'inflexió i podria ser el començament d'un final de setmana marcat pels núvols i les pluges al país. Al matí circularan al llarg del dia bandes de núvols alts, però en general el cel estarà poc ennuvolat.
A la tarda, continuaran aquestes bandes de núvols alts arreu del país i, a més, no es descarten alguns ruixats febles al Pirineu occidental del nord de la Vall d'Aran durant la tarda, on la cota de neu voltarà els 2.000 metres.
A mitjà termini, s'espera que a partir de dijous arriben fronts que deixaran nuvolositat, sobretot, a sectors del litoral on tampoc es descarten alguns ruixats.
La temperatura patirà una notable inversió tèrmica matinal i nocturna, és a dir, a valls pot fer més fred que a punts més alts.
Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 19 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 17 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 2 graus que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 7 graus de mínima que podran arribar fins als 19 °C segons la previsió.