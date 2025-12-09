Clam dels metges a Barcelona: «Metge cansat, pacient maltractat»

Mig miler de metges del sistema públic i concertat s'han concentrat aquest dimarts al centre de Barcelona per manifestar-se coincidint amb la primera jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. Segons les primeres dades del sindicat Metges de Catalunya, l'aturada ha tingut un seguiment del 45%, mentre que el Departament de Salut ho xifra en un 6,5%.
A la primera jornada de vaga convocada a nivell estatal per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, la seguiran la d'aquest dimecres, prevista que comenci a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona per acabar davant del Departament de Salut, juntament amb les dels dies 14 i 15 de gener. La mobilització crida per una sanitat "pública i de qualitat", per a un conveni mèdic propi i contra la sobrecàrrega assistencial i l'esgotament professional.
La marxa ha començat davant la delegació del govern espanyol a crits de "Metge cansat, pacient maltractat" i "Tanta espera, ens desespera". La capçalera de la manifestació ha comptat amb una pancarta amb el lema "A tu també t'afecta" i, al costat, una il·lustració que representa la consellera de Salut, Olga Pané, com un caganer. La previsió és que els manifestants arribin a la plaça Sant Jaume per donar per finalitzada la primera jornada.
Segons MC, el seguiment ha estat del 54% a l'atenció primària i del 33% als hospitals. Per àmbit territorial, informen d'un 53% a Barcelona, 39% a Girona, 35% a Tarragona i 24% a Lleida. Durant el recorregut, els manifestants han coincidit amb la protesta dels taxistes que tallen els carrils centrals de la Gran Via.