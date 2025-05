La reforma final de la superilla de Sant Antoni: model Consell de Cent amb matisos

La superilla del barri de Sant Antoni de Barcelona, a l'entorns dels carrers del Parlament i de Comte Borrell, mudarà la pell aviat. Finalment, el govern de Jaume Collboni ha presentat la proposta per fer definitiva la pacificació d'aquest punt convertit en referència de l'urbanisme tàctic, l'augment del verd i la reducció del vehicle privat. La idea és urbanitzar-lo amb una plataforma única -i acabar amb l'actual sistema de la vorera i la calçada clàssiques- i retocar la vegetació de la zona. També es preveu que hi hagi panot a les zones de pas exclusiu de vianants, les que toquen a les façanes, i que hi hagi granit als punts que combinin el dret a caminar amb el pas eventual de vehicles d'emergències o de veïns. Alhora, hi ha un pla per evitar que tot l'entorn pacificat es converteixi en zona de càrrega i descàrrega. El granit tindrà un color diferent quan delimiti l'espai en què es poden deixar les mercaderies.

La intenció és començar les obres durant el primer trimestre del 2026 i que la intervenció s'allargui al voltant d'un any. Així, els resultats finals arribarien a finals de mandat.

La placeta entre Comte Borrell i Parlament, a la superilla de Sant Antoni, en una simulació de la remodelació prevista / Ajuntament de Barcelona

Una de les claus del nou projecte, que el consistori assegura que ha après a partir de l'observació d'altres eixos verds, és la distribució de la vegetació. En aquest cas, es potenciarà la presència dels arbres als carrers del Parlament i de Comte Borrell. Actualment hi ha una filera d'arbrat a cada banda de la via. La idea, però, és afegir una altra filera d'arbres al costat assolellat del carrer. Aquest sistema de "doble línia d'arbrat" a una de les bandes del carrer ja està en marxa a altres vies pacificades com el Consell de Cent, asseguren fonts autoritzades de l'Àrea d'Urbanisme, i és el que s'ha volgut potenciar també a Sant Antoni.

Per contra, al llarg dels carrers es volen reduir els parterres, treure'ls de davant de les façanes. "L'experiència als altres espais pacificats ha demostrat que els parterres es mantenen millor en zones amb bon assolellament com les places". Així, el que es farà serà concentrar els escocells més ambiciosos a la cruïlla entre Parlament i Comte Borrell, on es crea una mena de placeta.

Panot, granit i zones delimitades per a la càrrega i descàrrega

"La segona millora té a veure amb els usos", ha advertit la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet. La recepta presentada pel govern socialista proposa "una simplificació de codis i de materials". Així, a la zona més pròxima a les façanes hi regnarà el panot, mentre que el granit ocuparà el punt central de la superilla de Sant Antoni, per on poden arribar a passar vehicles. Igualment, la placeta també quedarà pavimentada amb granit. Ara bé, amb l'objectiu d'endreçar les furgonetes que passin per fer càrrega i descàrrega, l'Ajuntament ha preparat una proposta de paviment que identificarà clarament quins són els punts en què poden aturar-se a fer entregues a comerços. La idea és "que no s'acabi convertint tot el carrer en una zona de càrrega i descàrrega de forma indiscriminada", ha exposat Bonet.

La superilla de Sant Antoni, en una simulació de la remodelació prevista / Ajuntament de Barcelona

A la definició final està previst que hi emergeixin també "zones lúdiques i mobiliari divers", però encara estan pendents de concretar-se. A més, abans d'iniciar les obres, caldrà executar una ampliació de la xarxa d'aigua freàtica, moviment necessari perquè en el futur es pugui regar el verd de la zona sense necessitar de recórrer a l'aigua potable.